Tatuagens Chay Suede: veja 13 desenhos que o ator tem pelo corpo

Artista tem até o mapa do Brasil tatuado no braço

As tatuagens Chay Suede chamam atenção do público que acompanha o ator como Ari na novela Travessia. O famoso possui dezenas de desenhos espalhados pelo corpo e já contou a história de alguns deles em entrevistas. A primeira tatuagem foi feita pelo artista quando ele tinha 18 anos e desde então, fez muitas outras. Vem ver!

Quais são as tatuagens Chay Suede?

Costela: “amor humor”

Peito: “here”

Ombros: mapa do Brasil

Braços: “Not here” com uma cruz, cesto, âncora, águia, símbolo matemático de diferença, leão, gaita e caranguejo.

Pulso: “love song”

Costas: cavalo

Significado das tatuagens do Chay Suede

O ator Chay Suede tem, pelo menos, 13 tatuagens. A primeira entre as tatuagens Chay Suede traz os dizeres “amor humor” e foi feita pelo ator, na costela, aos 18 anos. Em entrevista à Lilian Pacce, em 2016, o global contou que fez o desenho escondido de seus pai, pois ele ficaria bravo se soubesse. O ator também tem desenhos nos braços, peito, costas, ombros, bíceps e antebraço.

Entre as palavras e frases que o famoso tem pelo corpo, há a palavra “here”, que significa “aqui” em português, no peito. No antebraço, está escrito “love song” – “música de amor”, em tradução.

No bíceps, o ator tatuou o mapa do Brasil. Em setembro do ano passado, ele abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e explicou o significado da tatuagem para os seguidores.

“De onde veio a ideia de tatuar o mapa do Brasil? É uma das suas mais bonitas”, questionou uma pessoa. “Muito obrigada, eu também gosto muito dela, mas se eu disser porque, se disser que eu sei porque eu fiz, estaria mentindo, eu estava…”, e fez um sinal em referência a bebida, dando a entender que fez o desenho enquanto estava bêbado.

Nos braços, Chay também tem um cesto, uma âncora, o símbolo matemático de “diferença”, uma águia, um leão e uma cruz com os dizeres “not here”, que representam a sua fé. Ele já revelou que essa e a tatuagem do “here” se complementam e fazem referência a passagens da Bíblia.

Além de ator, o intérprete de Ari também é apaixonado por música. Ele tem tatuado no braço uma gaita, instrumento musical. Nas costas, o artista tem um cavalo tatuado.

Quando estava no ar em Império, Chay havia revelado que tinha feito mais de 13 tatuagens. Hoje, esse número com certeza é maior.

Qual é o nome verdadeiro de Chay Suede?

Chay na verdade é apelido para Roobertchay Domingues da Rocha Filho. Durante sua participação no programa Lady Night em 2020, o ator explicou a origem de seu nome.

“O meu avô inventava nomes. Ele pegava e traduzia. O nome dele era Salustiano de Paula Rocha e ele traduziu para Saylufet Ainobert Dimes Paylufet Roobertchay”, disse. Ele também relembrou que sofreu bullying na escola por causa do nome diferenciado. “Só em todas as chamadas. Era uma questãozinha”, contou.

Já “Suede” foi ideia do próprio Chay. Na adolescência, ele se inspirou no filme “Johnny Suede”, estrelado por Brad Pitt, e passou a adotar o sobrenome nas redes sociais, que acabou virando seu nome artístico. “Na época, a gente mudava o sobrenome. Eu mudei para Chay Suede depois de ter visto esse filme do Brad Pitt. Ele usava um topete e eu achava um barato”, relembrou.

Drika de Salve Jorge: filha de Helô e Stênio vai aparecer em Travessia?

Como chama a esposa do Chay Suede?

Chay Suede é casado com a também atriz Laura Neiva. Os dois subiram no altar em fevereiro de 2019, em uma cerimônia intimista realizada no bairro Alto de Pinheiros, em São Paulo.

Antes de oficializarem a união, o casal havia terminado o namoro em 2018 e passaram três meses separados antes de reatarem a relação. O pedido de casamento veio pouco tempo depois e partiu de Laura, conforme relatado por ela durante o programa Conversa com Bial em junho do ano passado.

“Meu maior medo era pedir ele em casamento e ele falar não. Aí fui comprar a aliança, fui com minha amiga na loja e a gente ficou ensaiando como ia ser o pedido”, relembrou. “Era oito da noite, eu tava muito nervosa, cheguei 7 e meia. Ele chegou e eu não sabia o que falar. Eu pensando “meu deus, como vou pedir esse menino em casamento?”. Laura então perguntou para Chay se eles ficariam juntos para sempre e pediu para ele escolher uma das alianças.

Em dezembro de 2019, nasceu a primeira filha do casal, Maria. Laura deu à luz ao segundo filho, José, em novembro de 2021.

Resumo da novela Travessia hoje: Ari e Chiara vão se beijar – 14/10