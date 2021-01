Bodas de algodão: significado, como comemorar e dicas de presentes

As bodas de algodão são comemoradas quando um casal completa dois anos de casamento. A cada ano da relação, há um material que simboliza a resistência e a durabilidade da união, com significados e representações diferentes.

No caso das bodas de algodão, é um símbolo de fragilidade, já que a união ainda é recente. Mas já um pouco mais forte que no primeiro ano, quando se celebram as bodas de papel.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Significado das bodas de algodão

Além da fragilidade, o algodão também tem outros significados. É um material delicado, que representa leveza. E também conforto – uma referência às peças de roupas feitas do material.

Outro significado das bodas de algodão tem a ver com o processo de transformação pela qual ele passa até virar um fio. E é uma fibra de boa durabilidade.

Assim, em relação ao casamento, as bodas de algodão mostram que depois de dois anos o casal está se sentindo confortável um com o outro. E também as muitas mudanças pelas quais o relacionamento vai passando nesse período, mas com esperança de crescer e ficar mais forte. Além, é claro, de ser uma forma de proteção, já que é macio.

Por que comemorar?

Esse tipo de comemoração é mais comum quando um casal completa 25 anos de união (Bodas de Prata) ou 50 anos (Bodas de Ouro). Muitos realizam festas nestas datas.

Mas todos os anos têm seus significados e as bodas de casamento costumam ser celebrados a dois, de uma forma mais intimista e também romântica. Alguns casais fazem jantares, outros comemoram com familiares e/ou amigos. Afinal, para os apaixonados todo motivo vale ser comemorado!

Acredita-se que a comemoração das bodas surgiu na Idade Média na Alemanha. Os casais eram presenteados com objetos de prata ou de ouro ao completarem, respectivamente, 25 ou 50 anos juntos.

Já a palavra “bodas” tem origem no latim e significa “promessa” ou “voto”. Ou seja, é o compromisso firmado pelo casal.

Dicas para comemorar as bodas de algodão

Ao comemorar as bodas de algodão, independente da forma como isso for feito, uma ideia é incluir o elemento na decoração, pois é um jeito de simbolizar a data.

E a comemoração pode ser algo simples, pois o que realmente importa é estar junto do seu amor. Para quem gosta de fazer celebrações personalizadas, que tenham a cara do casal, listamos algumas sugestões para comemorar as bodas de algodão:

Jantar romântico

É a opção mais óbvia, mas é uma opção que não tem erro. Faça uma reserva em um restaurante que ambos gostam.

Jantar em casa

Se preferir, o jantar romântico pode ser em casa. Peça uma comida especial ou prepare o próprio jantar, com um bom vinho para acompanhar. E à luz de velas!

Café da manhã

Para começar o dia já comemorando, o café da manhã especial é uma ótima pedida. Prepare a mesa, coloque alguns enfeites, crie um ambiente aconchegante.

Bolo temático de Bodas de Algodão

Encomende um bolo com o tema bodas de algodão. Ou com outro tipo de enfeite que remeta aos dois anos juntos. Complete a mesa com alguns doces.

Noite romântica

Uma forma de sair da rotina é reservar uma diária em um hotel charmoso, para passarem uma noite diferente. Vale escolher a dois ou fazer uma surpresa!

Piquenique

Um programa simples e barato, mas com um momento de muita intimidade e romantismo. Basta escolher um parque, praia ou qualquer outro lugar ao ar livre. E preparar uma cesta com itens que ambos gostem.

Viagem de Bodas de Algodão

Passar alguns dias juntos no destino dos sonhos faz bem a qualquer relação. Seja um local próximo ou distante, dependendo do quanto cada um pode gastar. O importante é celebrar o momento, como uma nova lua de mel.

Barzinho

Por que não? A princípio a ideia pode parecer pouco romântica. Mas, se é um tipo de lugar que tem o estilo do casal e que ambos gostem de frequentar, pode ser uma ótima forma de comemorar as bodas de algodão.

Passeios diferentes

Um passeio de barco, um voo de balão, tudo vai depender das possibilidades na região em que o casal mora. Certamente há algum tipo de passeio diferente para que a comemoração aconteça.

O que dar de presente de Bodas de Algodão?

Muitas vezes a própria comemoração das bodas de algodão já será um presente. Mas para os casais que quiserem presentear um ao outro, algumas opções são:

Cesta temática

Tradicional e simples de fazer. E sempre agrada. Basta escolher alguns dos produtos preferidos do(a) companheiro(a). Pode complementar também com fotos do casal ou outras lembranças.

Presente feito à mão

Fazer um bordado, uma pintura, um desenho, ou muitas outras ideias diferentes. Algo que tenha a sua cara e, mais que isso, que mostre o carinho dedicado para preparar o presente.

Presentes com algodão

Uma boa dica de presente para bodas de algodão é usar o elemento, pois simboliza ainda mais a data. Das formas mais simples às mais sofisticadas. Pode ser o algodão mesmo em um arranjo decorativo. Ou junto com um anel ou um cordão, apenas compondo o embrulho. Pode, ainda, ser um algodão doce!

Surpresa no quarto

Balões flutuantes, em formato de coração. Pétalas de rosa espalhadas sobre a cama. Balões metalizados com as iniciais do casal ou com a data. Há muitas formas de decorar o quarto para as bodas de algodão e fazer uma surpresa.

Presente personalizado

Que tal um presente diferente, que não está à venda? Um vídeo com os melhores momentos do casal, um álbum de fotos com a cronologia dos dois anos de união, entre outras possibilidades.

Estas são algumas opções para comemorar as bodas de algodão. É só escolher aquela que mais combina com cada um. E quem prefere comemorar a data cercado de pessoas especiais pode até mesmo preparar uma festa, no estilo de um casamento intimista. Convidar a família, os amigos e fazer uma linda celebração para marcar os dois anos de casamento!