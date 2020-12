Cobradora de ônibus se veste de Mamãe Noel e viraliza na web

Passa o troco aqui, gira a catraca ali. É Natal e para a cobradora de ônibus Ana Cristina da Silva, de 46 anos, o trabalho não para. Vestida de Mamãe Noel, a profissional já é uma figura conhecida do Recife, Pernambuco. Todo ano, ela se fantasia como a clássica figura do Natal e distribui brinquedos para as crianças. Mas foi em 2020 que Ana se tornou uma estrela nacional.

Luiz Kaique, filho de Ana Cristina, compartilhou um clique no Twitter na véspera de Natal (24 de dezembro) em que sua matriarca surge fantasiada de Mamãe Noel durante o trabalho. Sorridente, ela conquistou mais de 37 mil curtidas e inúmeros fãs. O DCI conversou com a cobradora que revelou não só se vestir de Mamãe Noel no Natal, mas de rainha do forró no São João.

“A rotina de trabalho de uma cobradora pra mim é maravilhosa, eu gosto muito da profissão que eu tenho. Não é o primeiro ano que me visto de Mamãe Noel, eu me visto sempre e vou pra dentro do ônibus. Eu compro alguns brinquedos pra dar as crianças. Tanto no Natal eu me visto de Mamãe Noel e quando é época de São João, eu me fantasio de rainha do forró”, conta Ana.

A nova estrela da internet brasileira descreveu como se tornou um sucesso nas redes sociais. “O que eu fiz ontem, eu comprei os presentes, poucos, mas comprei, ai disse: ‘vou me vestir de Mamãe Noel e vou dar alguns presentes para as crianças’. É uma coisa que já faço todo ano, eu gosto muito, tanto da profissão, quanto de fazer isso”, conta ela, orgulhosa. “Eu mandei a foto pra meu filho por mandar, pra ele ver como eu estava. E, simplesmente viralizou, o povo começou a curtir”, completa.

Cobradora de ônibus Ana Cristina reúne fãs

Com todo sucesso, Ana tem recebido inúmeras mensagens dos fãs. Feliz, ela conta como é receber essa onda de amor. “Nunca imaginei que desse essa repercussão, nunca imaginei que tivesse tanta mensagem de carinho e felicidade. Alguma mensagens que eu vi que teve gente que se empolgou com o que eu fiz e dei minutos de situações boas para essa pessoa que ficaram alegres. Os passageiros quando entram no ônibus se encantam, as crianças que ainda acreditam em Papai Noel… Eu faço com muita luz”.

Apesar de ter recebido inúmeros elogios, a cobradora Ana Cristina recebeu críticas de pouca parcela dos internautas por não usar máscara na foto. Ao DCI, a profissional explica que toma todos os cuidados necessários contra a Covid-19 e que só tirou a máscara para fazer o registro, colocando em seguida.

“Quanto aos cuidados, tenho todos. A foto está sem máscara, mas eu usei máscara no percurso do ônibus. É uma coisa que é inevitável, um entra e sai de gente constante, é bastante gente que vem de todos os lugares e formas, mas a gente entrega nas mãos do Senhor e segue os protocolos de produção”, conclui.