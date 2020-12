Playlist de Natal: 10 músicas para ouvir no dia 25 de dezembro

É Natal e enquanto o peru está no forno e a mesa está sendo decorada, que tal ouvir uma playlist especial para celebrar a data especial? As canções temáticas de fim de ano fazem sucesso em todo mundo e muitas que já foram lançadas acabam retornando às principais paradas musicais após um tempo esquecidas (em fora de época). O DCI lista 10 músicas de Natal a seguir:

All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey

Principal música do primeiro álbum de estúdio de Natal de Mariah Carey, o Marry Christmas, All I Want for Christmas Is You foi lançada em 29 de outubro de 1994. Apesar dos 26 anos de existência, a música é a preferida do público em todo Natal. Na semana passada, inclusive, figurou com maestria no topo da Billboard Hot 100, principal parada musical dos Estados Unidos.

Jingle Bell Rock Jingle Bell Rock – Bobby Helms

Clássico dos clássicos, a música foi lançada em 1957, mas passou a ser destaque de toda Playlist de Natal após uma cena do filme Meninas Malvadas em 2004.

Santa Tell Me – Ariana Grande

Música de Natal mais famosa de Ariana Grande, Santa Tell Me é outro clássico que todo fim de ano retorna para as rádios dos EUA. A canção foi lançada em novembro de 2014 e tem um dos clipes mais fofos da carreira da estrela pop. Veja na nossa Playlist de Natal.

Marry Christmas – Ramones

Lançada em 1962, a música integra o primeiro álbum de estúdio de Ramones, lançado no mês de março daquele ano. Mais tarde, a música foi regravada pela banda Raimundos para o álbum Cesta Básica.

Natal Todo Dia – Roupa Nova

Roupa Nova lançou em 2007 a clássica Natal Todo Dia, que rendeu ao grupo grande destaque nas rádios de todo o Brasil. Em dezembro de 2019 ganhou um clipe produzido que conta com mais de 2 milhões de visualizações no YouTube.

Bate o Sino – Simone

Um dos clássicos de Natal do Brasil, Bate o Sino, todo ano retorna para a trilha sonora da ceia de todo brasileiro. A música é uma versão brasileira de Jingle Bells, e já foi gravada pela cantora Simone. Ouça na Playlist de Natal.

Happy Xmas (War is Over) – John Lennon

A música foi lançada em 1971 como single do grupo Plastic Ono Band, mas virou febre nas paradas após ser trilha de um protesto sobre a Guerra no Vietname e se tornar um single de Natal.

The Christmas Song – Shawn Mendes e Camila Cabello

A música que é originalmente intitulada Marry Christmas to You e lançada em 1946 pela Nat King Cole, foi regravada pelo casal do pop e lançada no início de dezembro como campanha para a Feeding America, uma organização sem fins lucrativos que ajuda a matar a fome nos Estados Unidos. Shawn e Camila prometem doar até 10 mil dólares para cada dez milhões de streams.

Mistletoe – Justin Bieber

A música integra o primeiro álbum de Natal de Justin Bieber, lançado em novembro de 2011. A cação foi lançada primeiramente nos Estados Unidos e no Canadá e atualmente acumula mais de 419 milhões de visualizações no YouTube.

Cozy Little Christmas – Katy Perry

A música foi lançada de surpresa por Karry Perry em 2 de dezembro de 2019 e conta com uma produção em que a cantora surge vestida de Mamãe Noel. Assista na Playlist de Natal.

https://www.youtube.com/watch?v=sg8Gk1iXEIs