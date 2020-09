Como é o método Montessori e porque ele tão atual

Talvez você ainda não saiba a fundo como é o método Montessori, mas é bem possível que já tenha visto os famosos quartos montessorianos que têm conquistado o coração de muitas famílias. No entanto, a proposta do método surgiu no século passado e vai muito além do que só um design interessante.

A história do Método Montessori

O método carrega o nome de sua criadora, a italiana Maria Montessori (1870-1952). Ela foi uma psiquiatra que presenciou as condições terríveis das instituições psiquiátricas para crianças, no final do século XIX. Para mudar aquela realidade, em parceria com um colega e um professor da Universidade de Roma, criaram a Escola Ortofrênica.

O objetivo era oferecer às crianças chances de um desenvolvimento mais completo e uma vida melhor. Como resultado, algumas das crianças conseguiram aprender mais na Escola Ortofrênica do que as crianças sem deficiências aprendiam nas escolas regulares da época.

Em 1907, Maria Montessori aplicou os mesmos princípios na Casa das Crianças, escola montada por ela na periferia de Londres. Lá, ela experimentou diversos métodos pedagógicos fundamentados em observação, que levaram as crianças à alfabetização muito melhor e mais rápido do que se esperava. Além disso, as crianças tornaram-se mais tranquilas, gentis e generosas, concentradas, independentes e disciplinadas.

Então, durante o século XX o método se espalhou por diversos países, nos quais Maria continuava a observar a infância em diversas realidades, aprimorando-o ainda mais. O conhecimento gerado por ela é tão atual, que até hoje entidades se dedicam a ele e seus princípios funcionam perfeitamente com as crianças do nosso tempo.

Como funciona o Método Montessori

De forma geral, de acordo com o método, a criança não é um ser passivo que será aquilo que fizermos dela. Por isso um ambiente lúdico e adequado às crianças tem grande relevância no Método Montessori, pois é a partir dele que ela aprenderá espontaneamente.

Para começar, o ambiente deve ser organizado de forma que manifeste interesses naturais da criança, estimulando a capacidade de aprender fazendo. Além disso, é preciso respeitar fatores como tempo e ritmo, personalidade, liberdade e individualidade.

Ademais, o movimento e o toque têm vital importância. De acordo com Montessori, o caminho do intelecto passa pelas mãos, partindo da experimentação do concreto para a compreensão do abstrato. Sendo assim, a criança experimenta e reconhece o mundo por propriedades como tamanho, forma, cor, textura, peso, cheiro, barulho, etc.

Como aplicar na sua realidade

Agora que você conseguiu entender melhor como é o Método Montessori, é hora de ver como você pode aplicar ele na vida do seu pequeno ou sua pequena!

Isso porque o método tem a intenção de facilitar a descoberta de como o mundo funciona. A independência da criança é um fator chave no Método Montessori. É preciso dar à elas liberdade de escolha.

Torre de Aprendizagem

Em primeiro lugar, a torre de aprendizagem. Ela é uma espécie de banco, que permite que a criança consiga atingir a mesma altura de um adulto para poder participar junto dele de atividades como cozinhar ou lavar a louça. Assim, ideia é estimular a independência e a autonomia infantil.

Móveis e ambientes do quarto montessoriano

O quarto é um dos ambientes com grande potencial para explorar o método Montessori. Adaptado com móveis de altura reduzida e ambiente lúdico, atinge o propósito de garantir maior autonomia à criança.

Brinquedos Montessori

Os brinquedos Montessori seguem o propósito de que a criança precisa de um trabalho, de um propósito, de se esforçar para conquistar algo.

Eles ajudam a criança a desenvolver o que ela deseja em um momento específico de seu desenvolvimento. A grande vantagem desses brinquedos é que a criança pode explorar, errar e aprender com seus erros com autonomia e independência.