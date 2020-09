Yoga para crianças: saiba quais são os benefícios da prática para os pequenos

Indicado para promover benefícios físicos e mentais, o yoga para crianças vem se tornando cada vez mais popular. Isso porque a prática fortalece ossos e músculos, ensina práticas de boa conduta e, ainda, atua sobre a ansiedade e a falta de concentração, por exemplo.

Yoga para crianças: o que é?

Em primeiro lugar, vale lembrar que o yoga é uma prática benéfica que busca o equilíbrio entre corpo e mente. Indicada para pessoas de todas as idades, essa atividade vem se tornando muito popular também entre pais e mães. Isso porque o yoga para crianças traz benefícios físicos e mentais, auxiliando em diferentes questões. “É difícil dizer quais são os benefícios do yoga para os pequenos porque eles são muitos. Mas, falando dos aspectos físicos, a prática ajuda a fortalecer, dar flexibilidade e elasticidade ao corpo. Já em relação à mente, desenvolve a calma e a concentração, por exemplo”, conta a professora Catherine Rocha Davies.

Além disso, a filosofia yogi conta com princípios de boa conduta que, segundo a professora, são válidos para auxiliar os adultos no desenvolvimento social de crianças que já entendem alguns conceitos: “Falar a verdade, ter autocontrole e disciplina, não desistir frente às dificuldades e aprender a dividir são alguns dos yamas e niyamas trabalhados no yoga para crianças. Quando elas convivem diariamente com esse tipo de pensamento, praticam e transmitem para o outro e isso cria um ciclo socialmente saudável”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Qual a idade ideal para iniciar a prática?

Por meio da utilização de técnicas lúdicas, o yoga é indicado por especialistas a partir dos quatro anos de idade, que é quando a criança já tem facilidade para entender as orientações e realizar os movimentos de forma correta. No entanto, uma prática que está em alta é o yoga baby. Nessa modalidade, relaxar e estreitar laços são os pontos principais: ele vai ajudar o bebê a ter noites de sono mais tranquilas e, como é praticado com a mãe ou o pai, promove o afeto. Mas, é importante ressaltar que a liberação do pediatra e do obstetra (no caso de recém-mães) é indispensável.

Já para os maiores, brincadeiras, jogos cooperativos, histórias, posturas de animais e danças são formas divertidas de inserir os movimentos e conceitos no dia a dia das crianças. “Para elas, é uma forma de brincar. Mas, os professores especialistas são treinados para trazer as melhores e mais adequadas posições para cada idade com o objetivo de fortalecer o corpo e também falar sobre os conceitos de uma maneira que elas entendem com bastante leveza”, considera a professora de yoga.

Para quem tem interesse em conhecer e, quem sabe, começar a praticar o yoga com as crianças, Catherine indica o livro “Vamos brincar de estátua?”, de Lúcia Barros e Márcia de Luca. Voltado para a prática com os pequenos, a publicação traz os preceitos da filosofia yogi, posturas introduzidas por histórias, dicas de respiração e meditação e outros temas. “A prática constante faz com que a criança passe a prestar atenção em si mesma e a se observar. Assim, ela aprende a relaxar, focar no momento presente e a perceber como o corpo dela se sente em diversas situações”, finaliza a professora.

20 benefícios do yoga para crianças

Então, quer saber como as crianças podem se beneficiar com a prática do yoga? Confira uma lista com os 20 principais benefícios dessa atividade divertida.

1 – Consciência corporal

2 – Desenvolvimento de ossos e músculos

3 – Aumento da flexibilidade

4 – Melhora da postura

5 – Desenvolvimento da coordenação motora

6 – Alívio de tensões física e mentais

7 – Manter a calma

8 – Manter a disciplina e a concentração

9 – Aumento da autoestima e autoconfiança

10 – Estimula hábitos mais saudáveis

11 – Melhora a convivência com outras crianças

12 – Desenvolve a imaginação e a criatividade

13 – Desperta as qualidades de cada um

14 – Melhora o foco para os estudos

15 – Promove a tranquilidade e a tolerância

16 – Promove o autocontrole

17 – Facilita a manutenção do peso

18 – Melhora a qualidade de sono

19 – Aumenta a força de vontade e a disposição

20 – Promove um estilo de vida mais feliz