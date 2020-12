Mapa astral gratuito: confira 7 sites incríveis para fazer o seu

O começo de um novo ano é sempre um momento de repensar metas e avaliar a vida. Assim, acaba sendo também um momento muito propício para consultar alguns sites para fazer um mapa astral gratuito.

Para fazer um mapa mais completo e detalhado, muita gente procura um astrólogo. Além de fazer o mapa, nestes casos as conversas e explicações ajudam a explicar muitos pontos. Isso pode ser feito de forma presencial ou virtual.

E hoje há, também, formas de fazer isso sem nenhum custo! Com os sites para mapa astral gratuito é possível a posição dos planetas no seu nascimento. E, a partir disso, ler o mapa astral e entender a influência deles na sua maneira de ser.

O que é um mapa astral?

O mapa astral pode funcionar como uma ferramenta de autoconhecimento. Basicamente é uma representação do céu no exato momento do nascimento de cada pessoa. Ele mostra a posição dos astros e dos signos.

Segundo o site Personare, na astrologia cada um dos planetas do Sistema Solar representa um tipo de influência. E, também, características do jeito de ser de cada pessoa.

Assim, a partir das posições de cada planeta, o mapa indica traços individuais de personalidade. Ou seja, é primordialmente um estudo sobre a personalidade de cada um.

O que o mapa astral gratuito mostra

Há nove pontos que um mapa astral gratuito pode ajudar a compreender melhor: a identidade, o temperamento, o emocional, a vida amorosa, o intelecto, a força interior, as oportunidades, os desafios e a evolução pessoal.

O que você vai saber ao fazer o seu:

Signo solar: é a posição do sol no seu nascimento. Representa a identidade pessoal. É a este que comumente se refere ao dizer qual o seu signo.

é a posição do sol no seu nascimento. Representa a identidade pessoal. É a este que comumente se refere ao dizer qual o seu signo. Ascendente: é o signo que estava surgindo no horizonte no momento do nascimento. Por isso a importância de saber o horário exato. Representa a forma como as pessoas te vêem.

é o signo que estava surgindo no horizonte no momento do nascimento. Por isso a importância de saber o horário exato. Representa a forma como as pessoas te vêem. Signo lunar: é a posição da lua no nascimento. Representa o lado emocional e a percepção do mundo.

E assim continua para cada área, que tem um planeta correspondente. Eles representam principalmente as potencialidades individuais. Por isso um mapa astral mostra muito mais características sobre uma pessoa do que só aquelas relacionadas ao signo. E também por isso pessoas de um mesmo signo podem ser muito diferentes umas das outras.

Em geral, alguns aspectos que são indicados:

Vida pessoal;

Traços positivos da personalidade;

Traços que precisam ser desenvolvidos e corrigidos;

Informações e dicas sobre a vida profissional e financeira;

Informações sobre a sua saúde;

Possibilidades em relação às relações familiares e sociais;

Possibilidades nos relacionamentos afetivos;

Vida espiritual;

Propósito de vida.

Como fazer um mapa astral gratuito

Para fazer um mapa astral gratuito é preciso primeiramente acessar um dos sites que oferecem esta probabilidade. E preencher com precisão alguns dados. Por exemplo: a data, o horário e o local onde nasceu. Qualquer informação que não esteja exata pode interferir no resultado. Até mesmo um minuto pode fazer a diferença.

Devido a estas informações pessoais, é muito pouco provável que mais de uma pessoa tenham o mesmo mapa astral. Embora seja possível – basta ter nascido no mesmo dia, horário e local – é raro que aconteça. Um mapa costuma ser sempre bem individual.

Isso significa também que o mapa astral não muda, já que esses dados não mudam. Mas, como o passar do tempo, é importante fazer uma nova consulta. Sempre bom rever pontos que precisam ser trabalhados ou buscar algumas transformações na vida.

Melhores sites para fazer mapa astral

Alguns sites que oferecem a possibilidade de fazer mapa astral gratuito de forma simples:

Astrolink

O Astrolink mostra um mapa astral resumido, com informações precisas. Tem uma versão paga com recursos mais completos.

Mapa astral gratuito – Estrela Guia

Um dos melhores, pois mostra o mapa astral completo gratuitamente. O conteúdo do Estrela Guia é bem explicado, com detalhes e fácil de ser interpretado.

Personare

O Personare é um dos mais famosos e também possui versão para mapa astral gratuito ou pago. No primeiro tem uma mini análise. E no segundo tem uma análise mais completa.

Via Astral

Além do site que faz mapa astral gratuito, o Via Astral tem ainda a versão aplicativo, que pode ser baixado no celular. Ambos fornecem algumas informações básicas.

Mapa astral gratuito – Somos Todos Um

Este é um dos melhores sites para mapa astral gratuito, pois oferece a versão completa do mapa. Além disso, no Somos Todos Um basta um cadastro simples para receber por email algumas informações semanalmente.

Astro

O Astro também oferece um mapa astral completo gratuitamente, com informações mais aprofundadas. É um site conhecido em todo o mundo e referência quando o assunto é astrologia.

Banhos Poderosos – Mapa astral gratuito

O portal Banhos Poderosos é simples e pede apenas os dados básicos, sem necessidade de fazer cadastro, e mostra muitas informações importantes de forma totalmente gratuita.

A interpretação do mapa astral gratuito pode parecer um pouco complexa. Mas, de toda forma, é possível ter informações básicas e importantes. Isso pode facilitar ao tomar algumas decisões importantes ou mesmo a dar mais atenção a algumas áreas. É uma forma de buscar melhorar o seu jeito de ser, evoluir e aumentar a autoestima!