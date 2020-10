Mapa Astral: o que é e como ajuda a entender a nossa vida?

Muito se fala sobre Astrologia nas redes sociais. Mas, poucos sabem o que de fato esse estudo milenar pode ajudar quando o assunto é autoconhecimento. Através do Mapa Astral, é possível descobrir muito sobre uma pessoa – partindo do princípio que tudo começa em nós, é através do Mapa que podemos desvendar como nos comportamos em vários setores da vida

O que é Mapa Astral?

Imagine que o Mapa Astral é uma fotografia tirada do céu no momento exato que você deu o primeiro respiro neste mundo. Ele traz posição dos planetas, onde cada signo estava em cada setor da sua vida, além de informações essenciais que vão desde sua personalidade até como você funciona no seu inconsciente. Importante dizer que o Mapa Astral é um para a sua vida toda, ele traz informações suficientes para ela inteira e não pode ser mudado, indicando caminhos de desafios e potencialidades que poderemos ter ao longo de nossa jornada.

No geral, o Mapa ajuda a se auto descobrir, dá a oportunidade de nos guiarmos por toda a vida, trazendo à tona tudo que há de bom e não tão bom assim, para que possamos nos conhecer, termos o poder de modificar nossas atitudes e, consequentemente, a vida.

Composto por 12 casas astrológicas (ou setores) que se interligam através de aspectos, temos 10 planetas que configuram diferentes tipos de energias e se expressam no estilo do signo que se encontram, em cada área da vida.

Motivos para fazer um Mapa Astral

Listamos apenas alguns motivos para ter conhecimento sobre o Mapa Astral em algum momento da vida, são eles:

É possível descobrir qual carreira temos aptidão ou em qual trabalho temos a nossa verdadeira vocação

No Mapa Astral, temos duas casas que falam sobre carreira e trabalho. E, dependendo do que encontramos nesses dois setores do Mapa, pode nos ajudar – e muito – a tomarmos decisões para a nossa vida profissional. São aspectos importantes e que mostram nossas aptidões, vocações e propósito. É uma maneira excelente de nos ajudar a definir os nossos caminhos dentro do trabalho.

Temos uma ideia de como amamos e de como buscar relacionamentos de sucesso

Temos casas astrológicas e pontos planetários que nos indicam, no Mapa Astral, como é a nossa forma de amar e o que esperamos de uma relação – amorosa ou de parcerias profissionais também. Dessa forma, nos conhecendo a fundo, podemos ter melhores entendimentos e, assim, construir relações mais maduras e certeiras. O planeta Vênus, por exemplo, nos ensina a nossa forma de amar e como entendemos o amor. O posicionamento dela em nosso Mapa vai dizer muito sobre o assunto, durante toda a nossa vida.

Os cosmos também nos ajudam no quesito dinheiro: pelo Mapa sabemos como valorizamos as finanças

O Mapa nos mostra como valorizamos o nosso dinheiro. Dependendo do signo e do planeta que nesta casa estão, trazemos uma determinada energia. Com isso, podemos entender melhor nossos desafios e potencialidades nesse setor. Por lá também conseguimos enxergar de que forma fazemos uso do dinheiro – muitas vezes não nos damos conta e o propósito do Mapa está em nos direcionar para a resolução.

Laços de Família: o Mapa ajuda a desvendar

É possível também entender a nossa base familiar, o nosso passado. A casa quatro do Mapa Astral fala de nossas questões familiares, que forma enxergamos esse setor, quais os aprendizados e de que forma podemos seguir em frente, sem levar crenças para o nosso futuro. Entender de onde viemos abre espaço para saber o que queremos da vida.

Como fazer um Mapa Astral?

A leitura de um Mapa pode ser feita através de um astrólogo profissional. Porém, alguns sites fornecem as informações básicas de forma gratuita, tendo também a parte da interpretação paga. Para ter acesso ao Mapa, é necessário saber data de nascimento completa, horário exato e cidade de nascimento da pessoa. Sites como Personare, Astrolink ou Astro.com podem fornecer o Mapa de forma gratuita ou paga.