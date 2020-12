O que é Pantone? Saiba mais detalhes sobre o sistema de cores

O que é Pantone? Certamente esta é uma questão que muitas pessoas tem em relação ao termo. Mas quem trabalha com artes gráficas, design ou comunicação visual conhece esta palavra, Contudo, do que realmente se trata? Confira na sequência:

História da Pantone

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A conhecida escala Pantone é um inovador sistema que identifica e combina as cores. Ela surgiu como uma linguagem padrão. Assim, a escolha das cores ocorre com uma análise de tendências.

A Pantone é uma empresa de Nova Jersey, nos Estados Unidos, fundada pelo especialista em seguimento de cores, Lawrence Herbert. Na década de 60, ele pensou na ideia da escala Pantone para resolver problemas comuns nas artes gráficas.

Isso porque muitos erros eram ocorriam quando a quantidade de tonalidades não eram o suficiente para gerar uma cor específica. Portanto, a impressão saia com cores erradas.

Mas a escala Pantone passou a disponibilizar 500 cores no catálogo com o objetivo de diminuir as variações erradas das cores, e assim evitar danos irrevers[iveis aos trabalhos.

Veja a seguir mais detalhes sobre o que é Pantone, sua importância e para que serve. esse interessante sistema de escala de cores.

O que é Pantone e como ele funciona?

Essa escala também é o Pantone Matching System ou PMS (Escala de Cores Pantone). O catálogo variado de cores tem o objetivo de diminuir as variações erradas.

Assim, ela funciona por meio de um sistema numérico que identifica as cores de tinta com alta precisão. E faz a padronização e regularidade. Posteriormente, a cor é transmitida no projeto, de maneira muito mais confiável, dando mais precisão aos trabalhos.

Por esse sistema, é possível criar vários tons, efeitos metálicos e fluorescentes. Mas cada cor tem um código específico, que é uma espécie de identidade própria. Geralmente tem três ou quatro letras e números. Um exemplo são as tonalidades do CMYK (ciano, magenta, amarelo e preto).

Entenda o que é a cor do ano Pantone

Desde os anos 200, a empresa Pantone também define qual é a cor do ano, onde ela analisa e escolhe a cor que representa o período.

Por meio de uma análise de tendências do mercado e suas influências. Tem como base a psicologia das cores, estudo que mostra a ligação direta das cores e com as emoções.

Portanto, essa escolha não é feita de forma aleatória. Durante meses a empresa faz pesquisas por meios culturais, sentimentos e tendências antes de anunciar uma tonalidade. E a cor escolhida exerce muita influência no mercado. Em especial no design e moda.

E para 2021, a Pantone definiu duas cores. São elas o cinza PANTONE 17-5104 Ultimate Gray e o amarelo PANTONE 13-0647 Illuminating.

De acordo com a empresa, a combinação do amarelo com cinza é prática e sólida como uma rocha. Mas também traz a sensação de conforto e otimismo. Juntas, elas criam uma ideia de resiliência e esperança, perfeita para o próximo ano, depois de um 2020 tenso e atípico.

Lembrando que esta é a primeira vez que uma tonalidade acromática (cinza) foi selecionada, e a segunda vez que duas cores foram escolhidas. Em 2016, os tons rosa pálido e azul, Quartzo Rosa e Serenidade quebraram a norma ao serem apresentados em gradiente.

Pantone e a influência das cores no comportamento humano

É inegável o quanto as cores influenciam em nosso dia-a-dia. Desde a blusa que escolhemos para sair até os projetos profissionais, elas estão presentes e fazem a diferença.

Voltando a falar sobre a psicologia das cores, estudos científicos comprovam que os humanos temos ligações claras com as cores. Não importa em que aspectos físicos est]ao, elas despertam emoções e vontades diferenciadas em cada um de nós. Então quando bem utilizadas, cores podem sim fazer toda a diferença.

E essa lição é percebia no mercado da moda e beleza, que aprendeu a tirar proveito dessas situações, e transformá-las em força de consumo, por meio de seus produtos.

E desde 2000, quando a Pantone começou a anunciar as cores do ano, essas indústrias se prepara com produtos relacionado às cores do ano. De forma antecipada, trabalha com combinações para o ano que virá.

Mas não apenas na indústria da moda, as cores da escala Pantone estão presentes em diversos meios do cotidiano, como decoração, móveis, e até no entretenimento. E saber sobre o que é Pantone influencia não apenas nas artes gráficas ou design, mas em muitos outros aspectos humanos, inclusive há análises até da cor da pele.