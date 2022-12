A cor do ano de 2023 da pantone é viva magenta

Desde 2000, a Pantone elege uma cor para simbolizar as tendências de moda, design e cultura do ano. Na noite do último dia 1° de dezembro, foi a vez da empresa anunciar a cor do ano de 2023 Pantone, que segundo a própria companhia, representa energia e vigor.

Por que a Viva Magenta é a cor de 2023 da Pantone?

Da família de vermelhos, a cor do ano de 2023 escolhida pela Pantone é o Viva Magenta, que representa o "Magentaverso". Segundo o comunicado oficial da empresa, a cor “é corajosa e destemida, uma cor pulsante cuja exuberância promove uma celebração alegre e otimista, escrevendo uma nova narrativa.”

Oficialmente, a cor de 2023 Pantone leva o nome de Pantone 18-1750 Viva Magenta. De acordo com publicação do G1, a diretora executiva da Pantone Color Institute, Leatrice Eiseman, disse que o Viva Magenta “é inspirado no vermelho da cochonilha, um dos corantes mais preciosos pertencentes à família dos corantes naturais, bem como um dos mais fortes e brilhantes que o mundo já conheceu". No Instagram da Pantone BR, o usuário pode acessar mais informações sobre a cor escolhida.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PANTONE (@pantone)

Como a Pantone escolhe a cor do ano?

A Pantone Color Institute faz a escolha da cor que vai ser referência na moda, no design e na cultura com base em pesquisas feitas pelos especialistas da empresa com o objetivo de entender as emoções culturais do período e, ao mesmo tempo, promover equilíbrio em meio aos conflitos e vitórias da época.

Pela primeira vez, em 2016, duas cores foram eleitas: Serenity (azul bebê) e Rose Quartz (rosa bebê) que juntas promovem uma sensação de segurança, já que o mundo passava por momentos de tensão e violência. Para 2021, a escolha foi o cinza “Ultimate” e o amarelo “Illuminating”.

Já no final de 2021, a empresa anunciou que a cor escolhida para 2022 foi o Very Peri, que é da família dos azuis, mas tem um toque violeta e representa a transição pela qual a sociedade passou após a redução dos casos de Covid-19 e a retomada das atividades normais. Segundo a afirmação de Leatrice Eiseman, a cor transmite confiança, alegria e positividade.

Relembre a cor da Pantone de 2021

Por que a cor do ano Pantone é importante?

A Pantone Color Institue é uma autoridade mundial quando o assunto é cor e, por isso, a cor do ano escolhida pela empresa é muito aguardada no mundo da moda e da publicidade, principalmente, assim como foi o anúncio da cor de 2023 Pantone. Isso acontece porque a escolha leva em conta as tendências para o ano seguinte de acordo com o que vem ocorrendo no mundo.

Os especialistas da Pantone fazem uma pesquisa cuidadosa para definir qual será a cor do ano seguinte e levam em conta questões científicas, como o poder que a cor tem sobre as decisões do consumidor. Ao mesmo tempo em que a cor correta pode trazer benefícios para as empresas, a escolha errada pode prejudicar as vendas, que podem gerar sentimentos como incômodo ou repulsa.

Conheça o significado das cores no ano novo