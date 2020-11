Teorias da conspiração: conheça as principais e aprenda identificar

Em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar pessoas que acreditam e defendem teorias da conspiração. No geral, essas pessoas estão sempre procurando motivos para explicar alguns acontecimentos políticos, econômicos ou até mesmo sobrenaturais.

Apesar de parecer histórias lunáticas, muitos intelectuais e profissionais as áreas mais diversas também acreditam em algumas dessas teorias.

Nas redes sociais, discussões acaloradas tomam conta de grupos e fóruns sobre o assunto. Cada um acreditando e defendendo algum viés de uma teoria. Selecionamos algumas das principais teorias da conspiração e vamos ajudar você a reconhecer uma delas.

5 teorias da conspiração para você conhecer

Apesar de existirem inúmeras teorias da conspiração por aí, algumas são muito populares e trazem milhões de adeptos.

Conheça as teorias conspiratórias que vão fazer você refletir bastante:

1. O homem na Lua

Em primeiro lugar, talvez, uma das teorias mais populares do mundo, que é a do homem na lua. Muitas pessoas acreditam que a chegada do homem à lua foi uma farsa montada pelos EUA para sair na frente da corrida espacial.

Em 1969, Neil Armstrong era o primeiro homem a pisar na lua. Mas não é bem assim que a teoria da conspiração afirma. Há quem diga que a nave Apollo 11 não foi nem lançada.

Ainda, a teoria da conspiração traz diversos pontos falhos sobre a chegada do homem à lua. Um dos motivos é a famosa bandeira tremulando em um local onde não circular vento.

Além disso, na foto tirada, não se vê estrelas, o que é bastante estranho. Outro ponto também defendido pelos conspiradores é a de que o módulo lunar que pousou na superfície do satélite natural não deixa marcas na areia.

2 . Terra Plana

Apesar de existirem centenas de provas e explicações para que o formato da Terra realmente seja da forma como conhecemos, uma teoria conspiratória vem ganhando espaço em grupos e fóruns de Redes Sociais e até mesmo entre celebridades.

Nos últimos anos, a teoria da conspiração sobre a Terra ser plana tem ganhado milhões de adeptos por aí. De maneira geral, o terraplanismo defende que nosso planeta não tem o formato global, que a Terra é achatada, e suas bordas são formadas por gelo.

No Brasil, a teoria ganhou força devido ao guru intelectual do atual presidente brasileiro. Olavo de Carvalho defende a teoria conspiratória.

3. O acidente de Lady Di

Uma teoria muito popular é a de que o acidente envolvendo Lady Di foi planejado por uma parte da família real inglesa.

A teoria envolve suposições sobre um possível herdeiro para o trono. Para muitos, Lady Di estava grávida quando sofreu o acidente. Outra suposição é que envolve relacionamentos extraconjugais de Di com o motorista.

Essa teoria tem crescido cada vez mais, principalmente, com o aumento do sucesso de uma das séries de Netflix, que conta a história da família real, The Crown.

4. Getúlio Vargas não se suicidou

Uma das teorias que mais fazem sucesso no Brasil é a de que o então presidente, Getúlio Vargas, não se suicidou em 1954.

Muitos acreditam que o presidente foi assassinado. Isso porque a teoria conspiratória reúne algumas suposições sobre a morte de Getúlio, como a posição do tiro, fazem com que a teoria seja reforçada.

Os conspiradores acreditam que as forças militares cometeram o crime devido a insatisfações com o governo.

5. Coronavírus criado pela China

Como estamos falando sobre teorias da conspiração, não podemos esquecer de uma que está ganhando espaço devido ao momento atual no qual estamos vivendo.

A teoria de que a China criou o Coronavírus para recuperar seu poder econômico e político é uma teoria que tem sido propagada por políticos, famosos e mais.

Apesar de parecer uma questão de saúde, essa teoria tem um viés político que faz com que milhões de pessoas ao redor do mundo acreditem e defendam. A teoria foi reforçada quando uma médica chinesa relatou que os chineses criaram o vírus em laboratório, ou seja, que ele não surgiu de forma natural.

Mas, diversos cientistas e pesquisadores de todo o mundo afirmam que essa informação não está correta. De maneira geral, a teoria ganhou força por ser defendida por políticos como Trump e Bolsonaro.

Como identificar uma teoria da conspiração?

Nós recebemos diversas informações ao longo do dia. A Internet consegue nos trazer conteúdos e informações que podem nos ajudar ou atrapalhar. Filtrar as informações verídicas ou falsas é uma tarefa muito difícil.

Mas nós vamos ajudar você a identificar uma teoria da conspiração.

Para identificar teorias conspiratórias, você deve fazer diversas perguntas, como:

A teoria é contraditória? G eralmente, as teorias da conspiração são bem contraditórias. Em algum momento, as suposições não batem.

G Tem uma vítima perseguida? U ma das formas de identificar uma teoria da conspiração é verificar se ela tem uma vítima perseguida, onde tudo e todos estão contra ela.

Falta de provas científicas: outra forma de identificar esse tipo de teoria, é verificar provas científicas sobre ela. A ausência de provas descredibiliza o assunto.

Motivação suspeita: uma teoria da conspiração sempre tem intenções mais nefastas. Ela sempre vai defender que há algo por trás, uma intenção considerada “malvada”.

Assim, fica bem mais fácil identificar as teorias da conspiração e não cair nelas, não é mesmo? Como falamos, existem inúmeras teorias da conspiração que marcam discussões ao redor do mundo, sobre os mais diferentes temas e personalidades.

Por isso, é importante saber reconhecer uma teoria da conspiração quando você se deparar com uma. Além das que já citamos, uma teoria bem elaborada e que gera sensação de mistério é a teoria dos Illuminati. Você pode conhecer mais sobre essa teoria aqui.

Conta pra gente, qual outra teoria da conspiração você conhece? Qual teoria você acredita?