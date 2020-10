Economia da China cresceu 4,9% no terceiro trimestre de 2020

A economia da China cresceu no último trimestre deste ano. Assim, a economia chinesa está ganhando força à medida que o país continua cavando seu caminho para sair da turbulência causada pela pandemia do coronavírus.

De acordo com estatísticas do governo, a segunda maior economia do mundo cresceu 4,9% no trimestre de julho a setembro em comparação com o ano anterior.

O ritmo foi mais rápido que o aumento de 3,2% que a China registrou no segundo trimestre, quando conseguiu evitar a recessão alimentada por uma pandemia que atingiu grande parte do globo.

Mas o crescimento também foi um pouco mais fraco do que o esperado: analistas ouvidos pela Refinitiv previram que a economia da China cresceria 5,2%.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Economia da China cresceu no terceiro semestre

Como grande parte do mundo continua na luta contra o vírus, a recuperação da China é relativamente rápida. O país impôs restrições rígidas e políticas de rastreamento populacional destinadas a conter o vírus. Bem como reservou centenas de bilhões de dólares para grandes projetos de infraestrutura para alimentar o crescimento econômico.

O bom momento nos últimos seis meses também ajudou a economia da China a recuperar toda a produção perdida após um primeiro trimestre historicamente ruim. O PIB cresceu 0,7% acumulado nos primeiros nove meses de 2020, mostraram os dados de segunda-feira (19).

“A economia chinesa permanece resiliente com grande potencial. Nós esperamos a recuperação contínua, pois isso beneficiará a recuperação global”, disse Yi Gang, o governador do Banco Popular da China. Além disso, ele acrescentou que espera que a economia da China cresça cerca de 2% este ano.

Uma recuperação de base ampla

Uma das partes mais encorajadoras da recuperação da China foi a recente recuperação nos gastos do consumidor, de acordo com analistas.

As vendas no varejo aumentaram 0,9% no terceiro trimestre em relação ao ano anterior, com um ganho de 3,3% somente em setembro, mostraram estatísticas na segunda-feira.

Um grande indicador dessa recuperação surgiu no início deste mês, quando a China celebrou um movimentado feriado da Golden Week. Durante esse tempo, centenas de milhões de pessoas viajaram pelo país e gastaram dinheiro.