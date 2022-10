14 frases para o Dia das Crianças neste 12 de outubro

O Dia da Criança é comemorado em diferentes datas ao redor do mundo - Foto: Pixabay

Aqui está uma seleção de citações, mensagens inspiradoras e Frases para o Dia das Crianças Feliz que você pode compartilhar com seus filhos e outros pais. Esperamos que você use nossas belas mensagens abaixo para colocar a felicidade no coração do maior número possível de crianças neste Dia das Crianças.

Frases para o dia das crianças para legenda e compartilhar

Reunimos famosas frases para o dia das crianças!

1 – Toda criança é um artista, o problema é como continuar sendo um artista depois que crescemos – Pablo Picasso

2 – Não há sete maravilhas do mundo aos olhos de uma criança. São sete milhões. -Walt Streightiff

3 – Não é nosso trabalho endurecer nossos filhos para enfrentar um mundo cruel e sem coração. É nosso trabalho criar crianças que tornarão o mundo um pouco menos cruel e sem coração. – LR Knost

4 – Não podemos moldar nossos filhos de acordo com nossos desejos. Devemos tê-los e amá-los como Deus os deu a nós. – Johann Wolfgang von Goethe

5 – Toda vez que uma criança é salva do lado sombrio da vida, toda vez que um de nós se esforça para fazer a diferença na vida de uma criança, adicionamos luz e cura à nossa própria vida. – Oprah Winfrey

6 – Nossos filhos são nosso maior tesouro. Eles são o nosso futuro. Aqueles que os abusam rasgam o tecido de nossa sociedade e enfraquecem nossa nação. – Nelson Mandela

7 – As crianças devem ser ensinadas a pensar, não o que pensar. – Margaret Mead

8 – Uma criança sempre pode ensinar três coisas a um adulto: ser feliz sem motivo, estar sempre ocupado com alguma coisa e saber exigir com todas as suas forças o que deseja. – Paulo Coelho

Felicitações no 12 de outubro

– O período mais doce da vida de qualquer pessoa é a infância. Um feliz dia das crianças para todas as crianças do mundo. Passe este dia com diversão ilimitada!

– As crianças espalham alegria e felicidade em todas as estações, pois são a mais bela criação de Deus. Feliz Dia das Crianças!

– Deus ama tanto cada criança que cria cada uma delas com uma perfeição inimaginável. Verdadeiramente, os filhos são bênçãos do céu. Feliz Dia das Crianças!

– Neste dia tão especial, vamos todos celebrar a inocência e a pureza de nossos filhos. Deixe que eles se sintam preciosos de todas as maneiras que pudermos, porque eles são o nosso futuro. Feliz Dia das Crianças!

– A coisa mais preciosa neste mundo é um sorriso no rosto de uma criança. Feliz dia das crianças para todas as crianças do mundo. Você é tão especial para nós!

– Há algumas coisas que não podemos comprar, uma dessas coisas é a nossa infância. Aproveite o espírito do Dia das Crianças!

Cada criança é uma dádiva da natureza. Dê-lhes o seu hoje, dê-lhes tempo para brincar e abra caminho para o seu futuro. Feliz Dia das Crianças!