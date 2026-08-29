Esses provérbios ajudam a começar o dia com coragem

30 provérbios chineses para começar o dia com sabedoria e inspiração

30 provérbios chineses para começar o dia com sabedoria e inspiração

Uma nova manhã pode ser o momento ideal para desacelerar, reorganizar os pensamentos e encarar os desafios com outra perspectiva. Ao longo dos séculos, a cultura chinesa preservou provérbios sobre paciência, coragem, conhecimento, felicidade e perseverança que continuam atuais.

Provérbios chineses para começar o dia

Para quem gosta de começar o dia com um provérbios positivo, selecionamos 30 ensinamentos para ler pela manhã e levar como reflexão ao longo do dia.

Começar o dia com uma boa reflexão pode ser uma maneira simples de olhar para os acontecimentos com mais calma e disposição. Entre tantos ensinamentos, uma ideia se repete: nem sempre é possível controlar o que acontece, mas é possível escolher como seguir em frente.

“Um pouco de perfume sempre permanece na mão que oferece as rosas.”

“Não tenha medo de ir devagar, tenha medo apenas de ficar parado.”

“Tensão é quem você acha que deveria ser. Relaxamento é quem você é.”

“A melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos. A segunda melhor época é agora.”

“Quando sopra o vento da mudança, alguns constroem muros, outros constroem moinhos de vento.”

“Se você quer felicidade por uma hora, tire uma soneca. Se você quer felicidade por um dia, vá pescar. Se você quer felicidade por um ano, herde uma fortuna. Se você quer felicidade para a vida toda, ajude alguém.”

“Há muitos caminhos para o topo da montanha, mas a vista é sempre a mesma.”

“Um livro é como um jardim que se carrega no bolso.”

“Esquecer os ancestrais é ser um riacho sem nascente, uma árvore sem raízes.”

“Quem tem medo de sofrer, já sofre de medo.”

“Se você der um peixe a um homem, você o alimentará por um dia. Mas se você lhe der uma vara de pescar, você o alimentará por toda a vida.”

“Quem diz que algo não pode ser feito não deve interromper quem está fazendo.”

“Mantenha viva uma árvore verde em seu coração, e um pássaro canoro poderá vir cantar ali.”

“O conhecimento é um tesouro que acompanha seu dono para sempre.”

“Um momento de impaciência pode arruinar uma vida inteira.”

“Um homem sem um rosto sorridente não deve abrir uma loja.”

“A tentação de desistir será maior justamente quando você estiver prestes a ter sucesso.”

“Falar muito e não chegar a lugar nenhum é o mesmo que subir numa árvore para pescar.”

“Quando o coração está em paz, o corpo fica saudável.”

“Se você quer saber o que é água, não pergunte aos peixes.”

“É melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão.”

“Faça felizes os que estão perto, e os que estão longe virão.”

“Cave o poço antes de ter sede.”

“Ensine-me e eu esquecerei, mostre-me e eu lembrarei, envolva-me e eu compreenderei.”

“Não force o rio a fluir. Ele fluirá por si só.”

“Aqueles que falham juntos, crescem juntos.”

“Os hábitos são teias de aranha no início; correntes no fim.”

“Se você ignorar o dragão, ele o devorará. Se tentar confrontá-lo, ele o dominará. Se cavalgar o dragão, você se aproveitará de sua força e poder.”

“Uma jornada de mil milhas começa com um único passo.”

“O segredo de uma vida feliz é encontrar alegria nas pequenas coisas.”

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