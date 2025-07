A história por trás do famoso café gelado vietnamita

A culinária vietnamita pode ser mais conhecida por pratos como pho e banh mi, mas também é surpreendentemente popular quando se trata da cultura do café. Aliás, o Vietnã é o segundo maior produtor de café do mundo, e uma de suas bebidas mais populares é o café gelado vietnamita.

A história do café gelado vietnamita está intimamente ligada à era colonial do país. A rica cultura cafeeira do Vietnã floresceu com a introdução do café pelos franceses no século XIX. No entanto, foram os vietnamitas que habilmente o transformaram na bebida adorada e icônica que é hoje.

Como o leite fresco era escasso, os moradores locais começaram a usar leite condensado adoçado , uma solução criativa que deu origem ao Cà Phê Sữa Đá , ou café gelado vietnamita O resultado é uma bebida suave, encorpada e levemente adocicada.

Receita café gelado vietnamita

O café gelado vietnamita é preparado de forma bem diferente do que costumamos fazer no Ocidente. Um pequeno filtro, conhecido como phin, é usado para preparar o café coado em porções individuais diretamente na xícara. Mas antes de começar a preparar, adiciona-se leite condensado à xícara. O pó de café é colocado no filtro e, em seguida, a água quente é despejada para iniciar o preparo. Assim que o café estiver pronto, ele é mexido para combinar bem com o leite e, em seguida, jogado sobre gelo.

Ingredientes

2 colheres de sopa de café moído forte (preferencialmente robusta ou tipo expresso)

2 a 3 colheres de sopa de leite condensado

Gelo a gosto

Água quente (aproximadamente 100 ml)

Modo de preparo

1 – Adicione o leite condensado no fundo de um copo (ou copo alto de vidro).

2 – Coloque o café moído dentro do filtro phin, nivele e compacte levemente com a prensa metálica.

3 – Coloque o filtro sobre o copo com leite condensado.

4 – Adicione um pouco de água quente (20 ml) para pré-infusão e espere 30 segundos.

5 – Em seguida, adicione o restante da água quente (cerca de 80 ml).

6 – Deixe o café pingar lentamente (leva de 4 a 5 minutos).

7 – Quando terminar, misture bem o café com o leite condensado.

8 – Encha um copo com gelo e despeje a mistura por cima.

Use um Phin vietnamita (filtro de metal tradicional). Se não tiver, use uma prensa francesa, coador ou cafeteira italiana.