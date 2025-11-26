Cultura

Afinal, por que não tem Dia de Ação de Graças no Brasil?

Feriado é um dos mais importantes dos Estados Unidos

Apesar de ser um país com diversos feriados, uma celebração famosa no mundo e que não acontece por aqui é o Dia de Ação de Graças. Comemorado na última quinta-feira do mês de novembro todos os anos, a data é uma das mais importantes pelos norte-americanos.

O que é o Dia de Ação de Graças?

Todos os anos, na quarta quinta-feira de novembro, os americanos se reúnem para um grande banquete em agradecimento. Esse dia, claro, é o Dia de Ação de Graças. Ao contrário de outros feriados, como o Natal ou o Dia dos Namorados, a data do Dia de Ação de Graças varia a cada ano, mas o feriado sempre cai na quarta quinta-feira de novembro.

A data é um feriado nacional nos Estados Unidos que celebra a gratidão pela abundância da colheita. Essa celebração tem raízes históricas profundas, que remontam ao encontro entre os exploradores europeus (peregrinos) e os nativos americanos. O feriado se tornou um símbolo de união, companheirismo e uma expressão de gratidão por todas as bênçãos da vida.

O presidente George Washington declarou quinta-feira, 26 de novembro de 1789, como um “Dia de Ação de Graças Público” após ser solicitado pelo primeiro Congresso Federal, de acordo com os Arquivos Nacionais. Foi a primeira vez que o Dia de Ação de Graças foi celebrado sob a nova Constituição do país.

Os presidentes que sucederam Washington também emitiram uma proclamação de Ação de Graças, mas os meses e dias em que o Dia de Ação de Graças era celebrado variavam. Com a proclamação do presidente Abraham Lincoln em 1863, o Dia de Ação de Graças passou a ser celebrado regularmente na quarta quinta-feira de novembro.

O Dia de Ação de Graças é comemorado nos EUA desde antes mesmo de o país se tornar uma nação.
Segundo os Arquivos Nacionais, a última quinta-feira de novembro coincidiu com o último dia do mês em 1939, e o presidente Franklin D. Roosevelt transferiu o Dia de Ação de Graças daquele ano para a penúltima quinta-feira de novembro, a fim de prolongar a temporada de compras de Natal. Mas nem todos os estados seguiram o exemplo: 32 emitiram proclamações semelhantes, dos quais 16 mantiveram o Dia de Ação de Graças na última quinta-feira de novembro.

Em 1941, a Câmara dos Representantes aprovou uma resolução conjunta declarando o Dia de Ação de Graças como a última quinta-feira de novembro. O Senado emendou a resolução, tornando o feriado a quarta quinta-feira de novembro, e Roosevelt a sancionou em dezembro de 1941.

Hoje, o Dia de Ação de Graças é reconhecido pelo governo federal como sendo comemorado na quarta quinta-feira de novembro.

Por que o Brasil não comemora o Dia de Ação de Graças?

O Dia de Ação de Graças é um feriado estadunidense e representa a cultura dos Estados Unidos, diferentemente de outros feriados mundiais, como o Dia do Trabalho ou Dia da Mulher. O feriado até chegou ao Brasil, em 1949, depois que o então embaixador brasileiro nos EUA ficou impressionado com a celebração.

O presidente Eurico Gaspar Dutra oficializou a data, marcada para a quarta quinta-feira de novembro, igual ao modelo americano. Mas, mesmo com o decreto, a comemoração nunca virou hábito nacional.

Eventos como Natal, Ano-Novo e até festas de regionais, a exemplo de celebrações no interior e festas juninas, já cumprem esse papel simbólico de “agradecimento”, o que reduz ainda mais o impacto do Thanksgiving.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

