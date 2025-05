Festival América do Sul 2025: veja programação completa

O Festival América do Sul chega na sua 19ª edição e será realizado nos dias 15, 16, 17 e 18 de maio em Corumbá e Ladário, a 420 km de Campo Grande. Entre os shows principais o público poderá assistir Alcione, Duduca & Dalvan e Xamã.

Quinta-feira, 15 de maio – Festival América do Sul 2025

08h às 12h e 13h30 às 17h30

Centro de Convenções

Evento Andanças (IPHAN) – Mauricio Brito & Humberto Yule

08h às 12h

IMNEGRA – Rua Delamare, 963 – Centro

Oficina Recriar: Upcycling em Jeans – Luiz Gugliatto

08h às 12h

Casa Massa Barro – Al. Tamengo, 59 – Cervejaria

Oficina Internacional de Cerâmica Andina

08h às 12h

Museu Casa Dr. Gabi – Rua Cuiabá, 1181 – Centro

Oficina de Bordado em Folhas do Cerrado

09h às 11h e 13h30 às 15h30

IFMS – Rua Pedro de Medeiros, 941 – Popular Velha

Oficina de Estilização de Perucas para Cosplay – Laisa Okami

10h

Praça Céu Heloisa Urt

Grafitti ao vivo

10h às 21h

Centro de Convenções

Galeria de Artes Visuais e estandes de instituições públicas e projetos criativos

14h às 17h

Escola Municipal Dr. Cássio Leite de Barros

Oficina de Estamparia

16h30 às 17h30

Areninha

Teatro Nacional – “Hamelet 16×08”

17h às 18h30

Moinho Cultural

Oficina de Ballroom

18h

Praça da Independência

Saída do Cortejo Carnavalesco com as Escolas de Samba de Corumbá

18h às 19h

Palco do Porto

Cortejo Carnavalesco das Escolas de Samba

19h às 19h30

Palco do Porto

Abertura Oficial do Festival América do Sul 2025

19h30 às 20h

Palco do Porto

Orquestra América do Sul

20h30

Palco das Américas

Matu Miranda com participação de Bebê Kramer

21h30

Palco das Américas

Show de Duduca & Dalvan

23h15 às 00h15

Palco do Porto

Homenagem à Profª Creuza Elizabeth + Show da Banda Exilados (Corumbá)

Sexta-feira – 16 | Festival América do Sul 2025

08h às 11h

Moinho Cultural

Quebra Torto Literário – Participações: Marçal Aquino, Henrique Pimenta, Marlene Mourão (Peninha) + Orquestra Corumbaense de Viola Caipira

08h às 12h

IMNEGRA – Rua Delamare, 963 – Centro

Oficina Recriar: Upcycling em Jeans – Luiz Gugliatto

08h às 12h

Casa Massa Barro – Al. Tamengo, 59

Oficina Internacional de Cerâmica Andina

08h às 12h

Museu Casa Dr. Gabi – Rua Cuiabá, 1181 – Centro

Oficina de Bordado em Folhas do Cerrado

09h

Praça Céu Heloisa Urt – Rua Marechal Deodoro, 2200 – Jardim dos Estados

Grafitti ao vivo

10h e 16h

Praça Céu Heloisa Urt

Contação de Histórias com Ciro Ferreira

10h às 21h

Centro de Convenções

Galeria de Artes Visuais e Estandes Culturais: Governo do Estado, PRF, Detran, PM, Mercado Criativo, Povos Originários, Saberes Tradicionais e mais.

14h

Centro de Convenções – Tenda dos Saberes Indígenas

Atividades Infantis e Juvenis: “Animais do Pantanal com Cores Ancestrais” e “Quem Eu Sou? Meu Traço Indígena”

14h às 15h30

Escola Municipal Dr. Cassio Leite de Barros

Oficina de Estamparia

14h às 16h

IFMS – Rua Pedro de Medeiros, 941 – Popular Velha

Mesa: A Obra Reunida de Lobivar Matos como Patrimônio Cultural de MS

14h às 17h

Moinho Cultural

Atividades Educacionais com Música

14h30 às 18h30

Casa da Memória Sebastião Brandão

Vivência Curureira com Mestre Sebastião Brandão e convidados

16h

IHP – Ladeira José Bonifácio, 171 – Centro

Lançamento do livro O Borco e a Furna, de Yuri Zacra

16h

Palco do Centro de Convenções

Teatro Regional – As Miragens do Asfalto (Teatro Imaginário Maracangalha)

17h

Praça da República – em frente à Catedral N. Sra. da Candelária

Corumbá a Pé: Roteiro do Patrimônio Cultural

17h

Biblioteca Heloisa Urt

Segundo Encontro de Contadores de Histórias

17h

Palco Areninha

Circo Nacional – Espetáculo Esperando o Lima

17h às 18h30

Moinho Cultural

Oficina de Passinho

18h

Centro Espírita Vicente de Paulo – Rua 14 de Março, 685 – Ladário

Concerto Catedral Erudita

18h

Em frente ao Palco das Américas

Dança Regional – Grupo Estrela do Pantanal (30 min)

19h

Palco das Américas

Show Soulra & Karla Coronel

19h30 às 20h30

Palco do Centro de Convenções

Dança Nacional – Cia Municipal de João Pessoa

20h30

Palco das Américas

Show com Xamã

23h às 00h10

Palco do Porto

Pedro La Colina (Chile)

00h30 às 1h30

Palco do Porto

Mayra Sánchez (Colômbia)

Sábado – 17 de maio de 2025

08h às 11h – Moinho Cultural

Quebra Torto Literário com Paulo Lins, Isloany Machado e Henrique Medeiros (mediação)

08h às 12h – IMNEGRA

Oficina Recriar Upcycling em Jeans com Luiz Gugliatto

08h às 12h – Casa Massa Barro

Oficina Internacional de Cerâmica Andina

08h às 12h – Museu Casa Dr. Gabi

Oficina de Bordado em Folhas do Cerrado

09h às 10h40 – Igreja Nossa Senhora da Candelária

Catedral Erudita

10h – Centro de Convenções (Tenda dos Saberes Indígenas)

Mulheres Indígenas – Tradição em Movimento

10h às 21h – Centro de Convenções

Galeria de Artes Visuais e Estandes Institucionais (Gabinete do Governo, TJ, PRF, Detran, PM, Exército, Mercado Criativo, Artes Visuais, Povos Originários, Saberes Tradicionais, Ouvidoria)

14h – Praça Céu

Grafite com Céu Heloisa Urt

14h às 17h – Moinho Cultural

Música e Atividades Educacionais

15h – Ladário / APA

Circo Internacional: Planeta Zulpeta

15h às 17h – Centro de Convenções (Auditório)

Mesa de Diálogos: Patrimônio Cultural e Cultura Afro

15h às 17h – Centro de Convenções (Auditório)

Oficina “O Reino Mágico dos Orixás” com Sarah Muricy

15h às 20h – Pista de Skate de Corumbá (Poliesportivo)

Campeonato de Skate

15h30 – Forte Junqueira (Ladário)

Catedral Erudita

17h às 18h30 – Moinho Cultural

Oficina de Passinho

17h – Areninha

Circo Regional com a Cia Tarsila de Artes Cênicas – “Balança, mas não cai!”

18h – Anfiteatro do Centro de Convenções

Teatro Internacional: La Musica Viene

19h – Palco das Américas

Buena Vista Social Club Tribute (Cuba)

21h – Palco das Américas

Show da Alcione

23h às 00h10 – Palco do Porto

Julio Ruschel (40 minutos)

00h30 às 1h30 – Palco do Porto

Fiesta Cuetillo (Bolívia)

Domingo

08h às 12h

Local: IMNEGRA – Rua Delamare, 963 – Centro

Atividade/Evento: Oficina Recriar: Upcycling em Jeans – com Luiz Gugliatto

08h às 12h

Local: Casa Massa Barro – Alameda Tamengo, 59

Atividade/Evento: Oficina Internacional de Cerâmica Andina

08h às 12h

Local: Museu Casa Dr. Gabi – Rua Cuiabá, 1181

Atividade/Evento: Oficina de Bordado em Folhas do Cerrado

09h às 11h

Local: Igreja N. Sra. da Candelária

Atividade/Evento: Concerto Catedral Erudita

10h às 21h

Local: Centro de Convenções

Atividade/Evento: Galeria de Artes Visuais

10h às 21h

Local: Centro de Convenções

Atividade/Evento: Estandes Culturais – Governo, TJ, PRF, Detran, PM, Exército, Mercado Criativo, Galeria das Artes, Povos Originários, Saberes Tradicionais e Ouvidoria

14h às 17h

Local: Moinho Cultural

Atividade/Evento: Música e Atividades Educacionais

14h às 20h

Local: Palco da Rádio

Atividade/Evento: Batalha do Porto

15h às 17h

Local: Porto Geral – Próximo à Âncora de Ferro

Atividade/Evento: Roda de Curinga e Oficina de Capoeira – Técnicas de Capitães de Areia

Permanente

Local: Pavilhão dos Países

Atividade/Evento: Representações de Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru, Venezuela e MS

Permanente

Local: Território de Talentos

Atividade/Evento: Exposições de Moda, Gastronomia e Literatura

17h

Local: Areninha

Atividade/Evento: Apresentação do Grupo Urbe (40 minutos)

17h30

Local: Anfiteatro do Centro de Convenções

Atividade/Evento: Dança Nacional – Cia Conceito Urbano: Gueto

18h

Local: Palco das Américas

Atividade/Evento: Orquestra OCAMP – Pagode Anos 90 (30 minutos)

19h

Local: Palco das Américas

Atividade/Evento: Show com Guga Borba (1 hora)

20h30

Local: Palco das Américas

Atividade/Evento: Show com Pixote

22h40

Local: Palco do Porto

Atividade/Evento: Apresentação com Isabel Fillardis