A Fazenda 12: Raissa passa mal antes de gravação do Hora do Faro

Raissa Barbosa passou mal antes da gravação do especial de A Fazenda 12 com todo o elenco da edição no programa Hora do Faro, na tarde de ontem, sexta-feira (18). A acreana revelou nos stories do Instagram que estava com muita tontura e enjoo.

Raissa passa mal

“Gente, vocês estão reclamando que não estou fazendo story, mas estou passando mal pra caramba. Estou tonta, com enjoo de novo, estou passando muito mal da cabeça, está explodindo, por isso não estou fazendo stories”, explicou a ex-peoa de A Fazenda 12.

Raissa continuou: “estou aqui nessa bagunça, no camarim, esperando a hora da comida, a hora de gravar. Nossa, estou passando muito mal gente, que isso?” “Acho que é fome, a cabeça, o psicológico, tudo”, completou a décima terceira eliminada de A Fazenda 12.

Mais tarde, Raissa publicou mais stories e aparentou estar bem. A ex-peoa mostrou o look que estava usando e comentou: “pronta para gravar a Hora do Faro”. Lucas Maciel, namorado de Raissa desde o confinamento, publicou uma foto ao lado da acreana e o apresentador Rodrigo Faro após a gravação do programa e escreveu: “hoje gravamos com o brabo”.

Especial de A Fazenda 12 vai ao ar domingo

Quem está ansioso para rever todos os participantes da edição em um único ambiente poderá assistir o especial sobre a temporada no programa Hora do Faro, que vai ao ar nos domingos, a partir das 15h15.

