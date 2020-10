Luiza Ambiel se mostrou preocupada com a indicação do fazendeiro Mariano para a próxima roça em A Fazenda 2020. Isso porque, na tarde desta sexta-feira (16) a ex-Banheira do Gugu refletiu que será um dos alvos do cantor sertanejo. Durante a madrugada, ela e Victória Villarim contaram para Biel que o intérprete de Camaro amarelo e Jakelyne Oliveira estavam falando mal dele.

“Falou que você não é homem. Que você não aprendeu. Fez coisa feia demais lá fora. Falou horrores de você. Desceu o pau. Falou que se fosse na cidade dele você ia apanhar de pau não sei o que”, disse assim, Luiza em A Fazennda 2020. As críticas ocorreram enquanto Biel estava no campo eliminação. Logo depois, Victória complementou: “Falou que você não tem coragem de conversar pessoalmente. Que você só fala e sai andando. O casal falou”.

Em desabafo com a bailarina em A Fazenda 2020, Ambiel se mostrou preocupada. “Ai, Vi, eu vou ser metralhada ou pela casa ou pelo fazendeiro, entendeu? Eu vou ser. E eu não sei como o povo está me entendendo lá fora, não sei”. A modelo também demostrou medo de cair em uma roça contra o próprio Biel e Jojo Todynho.

“Se estiver mostrando o que está realmente acontecendo — que eu acredito, eu confio na edição — beleza. Mas se não, e dependendo com quem eu for também… Imagina, me joga, dependendo, me joga Biel e Jojo. Eu vou rodar, amiga, é fato”, analisou a famosa em A Fazenda 2020.

Luiza defende Biel

Na casa da árvore de A Fazenda 2020, Luiza falou sozinha sobre a fofoca que fez para Biel sore Mariano e Jakelyne. A peoa disse que não se arrepende de ter contado para o intérprete de Química que os concorrentes criticaram ele enquanto ele não estava presente. “Fala mal dela nas costas não, quando ela chegar aqui vocês falam na cara dela. Mas como é que eu ia saber se eu ia voltar? Ele voltou, alegre… Fiz com ele o que queria que fizessem comigo. Deus me livre! Situando aí nessas coisas fortes, sabe?”.

A ex-Banheira do Gugu em seguida saiu em defesa do ex-desafeto em A Fazenda 2020. “Todo mundo quer mostrar uma coisa legal, uma coisa bacana, todo mundo aqui tem teto de vidro, todo mundo já teve um problema, sabe? Não! Aí batendo forte, coisa séria, coisa grave… Não, não concordo. Faria e faria de novo. Não me arrependo. Falei e falo mesmo. Ele não me tirou da prova do fazendeiro, voltei fazendeira, consegui ficar mais 15 dias, consegui ficar sem voto, consegui não ir para a votação. Poxa, como você não se apega na pessoa? Eu vejo o complô aqui dentro para tirar o garoto. O que é isso? Tudo bem, é jogo né, mas joga honesto. Não tem que ficar jogando em imagem”.

Por ter fofocado para Biel, Luiza causou indisposição com a agora ex-amiga Stéfani Bays, que não gostou nada da atitude da peoa. em A Fazenda 2020. No quarto principal da sede, a ex-De Férias com o Ex chamou Ambiel de fofoqueira. Por outro lado, Luiza disse que Stéfani estava apenas querendo crescer no reality show por cima dela.