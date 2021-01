Caio Castro deve apresentar ‘A Fazenda’ no lugar de Mion

Após a saída de Marcos Mion da Record TV, A Fazenda segue sem apresentador confirmado para sua décima terceira temporada. No entanto, segundo o jornalista Leo Dias, o canal já está em negociação com um nome famoso para substituir Mion: Caio Castro.

O colunista disse que o nome de Caio agradou o mercado publicitário, mas que o ator tem pedido por um alto salário para aceitar a oferta do canal.

Caio Castro em A Fazenda?

Segundo Leo Dias, o global é o nome que a Record TV quer como o novo rosto do reality show chefiado por Rodrigo Carelli. Ainda de acordo com o colunista, o namorado de Grazi Massafera já está em negociação com o canal de televisão e pediu R$ 1 milhão para ser o novo apresentador do programa.

O jornalista disse que a possibilidade de Caio Castro ser o novo apresentador de A Fazenda agradou o mercado publicitário por conta do apelo jovem que envolve o nome do ator.

Se aceitar a proposta da Record, Caio Castro não estaria entrando em território totalmente desconhecido, já que já trabalhou como apresentador do programa Are You The One, da MTV.

Record quebrou contrato com Mion

Recentemente foi anunciado que Marcos Mion, que apresentava A Fazenda desde 2018, mas já trabalhava no canal desde 2006, não faz parte mais do grupo de funcionários da Record. Segundo informações dos colunistas Leo Dias, Fefito e Flávio Ricco, o contrato do empresário ia até dezembro de 2021, mas com o desejo de reformular o programa, Carelli, diretor de A Fazenda, resolveu encontrar outro apresentador, que no caso pode ser Caio Castro, e deixou o canal quebrar o contrato com Mion antes da data estabelecida.

