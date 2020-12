A Fazenda: Tays sofre ataques racistas e xenofóbicos nas redes sociais

Tays Reis tem sido atacada nas redes sociais por comentários com teor racista e xenofóbico. Na noite de ontem, segunda-feira (6), a equipe da peoa de A Fazenda publicou no Instagram e Twitter da baiana um comunicado sobre as ações que serão tomadas contra as ofensas.

Peoa de A Fazenda é atacada nas redes sociais

Nas redes sociais, a equipe de Tays Reis publicou um longo comunicando informando o público sobre comentários preconceituosos que a peoa tem recebido durante seu tempo no confinamento de A Fazenda. “Não é de hoje que Tays recebe ataques dos mais diversos, que vão além da sua conduta como jogadora”, disse a declaração.

A equipe também revelou que os ataques sobre a participante de A Fazenda tem atingido os familiares da baiana: “sempre emitimos notas, pedimos respeito, tentamos apaziguar da melhor forma possível, sem expor, porém isso tem se intensificado ao ponto de atingir a família, amigos e equipe”. Foi também publicado um vídeo compilando vários comentários sobre Tays nas redes sociais, para exemplificar os tipos de ataques que a cantora tem sido vítima.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Ex-participantes de A Fazenda, Lucas Cartolouco e JP Gadelha comentaram na publicação. “Inadmissível! Justiça seja feita”, escreveu JP. “Tays não faz mal a ninguém. É tão gente boa, fofinha! Não merecia isso”, disse Cartolouco.

Leia também sobre A Fazenda: ex-peões recebem resultados de testes de covid-19

Equipe de Tays Reis processará autores de comentários preconceituosos

No texto que publicaram nas redes sociais da cantora, a equipe de Tays informou as medidas que estarão adotando contra quem tem sido racista ou xenofóbico em relação a participante de A Fazenda: “comentários contendo injúria racial, racismo, difamação, não passarão impunes. É crime e todas as medidas legais serão tomadas, para identificação e punição dos envolvidos nessas manifestações”.

“Desde já repudiamos o conteúdo vil e abjeto destas mensagens e prezamos por um jogo limpo e respeitoso. Destacamos, ainda, que o combate a estas práticas é deve de todos”, concluiu a equipe da peoa de A Fazenda.

Veja também sobre A Fazenda:

Saiba como serão os últimos dias do reality

Veja quanto cada peão já faturou no programa