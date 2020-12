Ex-BBB Gizelly Bicalho revela que formaria trisal com famosos

Gizelly Bicalho revelou em entrevista a Matheus Mazzafera que viveria um trisal com Marcela McGowan e João Hadad, do De Férias com o Ex. A ex-BBB participou de uma brincadeira no canal do apresentador no YouTube em que teria que escolher com quem casaria, beijaria e não teria nada. Entre as opções, Marcela, João e Hariany Almeida, que participou do Big Brother Brasil 19.

A advogada criminalista demonstrou certa dúvida para nomear cada famoso nas categorias. Matheus então sugeriu que ela formasse um trisal com Marcela e João. “Um casamento com Marcela e o Hadad!”, disse. Gizelly, por sua vez, não se limitou. “Por que não? Mas eu sou um pouco ciumenta, acho”, reconheceu.

Gizelly Bicalho contou durante a entrevista que já conversa frequentemente com Hadad, no entanto, ela diz que os dois nunca se envolveram amorosamente. “O Hadad me procura quando ele quer alguma coisa”, disse a ex-BBB, ao mostrar alguns diálogos com os dois para o apresentador.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Curiosidades sobre Gizelly Bicalho do BBB20

Um dos destaques do Big Brother Brasil 20, a advogada criminalistas revelou que já teve um affair com um ex-BBB de sua edição. “A gente fez um pacto [para manter o silêncio]. Ninguém sabe e não saiu em nenhum lugar”, contou a famosa.

Gizelly também respondeu ao questionamento de Matheus sobre se sairia do mundo da fama e retornaria para a sua profissão. “Festas, algumas coisa eu nunca fui. Mas eu gosto de câmeras, eu gosto de falar, e direito é comunicação. Mudou só o que eu falo”, falou a famosa.

Visando um novo público e ampliar sua projeção, Gizelly Bicalho criou um canal no YouTube para falar sobre viagens. Entretanto, a ex-BBB pontuou que direito será um dos temas que serão abordados. “No canal teremos Gizelly falando sobre direito do jeito que todo mundo quer, de uma forma menos engessada em um linguajar de uma forma que todo mundo consiga entender”.