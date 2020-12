5 Famosos que estiveram no BBB e você não sabia

Durante as vinte temporadas do Big Brother Brasil, já passaram mais de 300 participantes. Por isso, é improvável se lembrar de todos os ex-BBBs que já estiveram por lá. Após o BBB, são várias as pessoas que fazem sucesso, e que provavelmente você não se lembra, ou não sabia, que elas já foram vigiadas pelas câmeras da Globo.

Juliana Alves do BBB 3

Participante da 3ª temporada do BBB, Juliana Alves colheu frutos com sua entrada no programa. Depois disso, ela foi bailarina do Domingão do Faustão e conquistou a fama como atriz da Globo. Até o momento, ela atuou em novelas como: ‘Chocolate com Pimenta’, ‘Ti Ti Ti’, ‘Cheias de Charme’, ‘Sol Nascente’, ‘O Tempo Não Pára’, e a mais recente, ‘Salve-se Quem Puder’.

Sabrina Sato – BBB 3

Embora tenha sido bailarina no programa do Faustão, foi no BBB 3 que Sabrina se destacou. Apesar de não ter levado o prêmio, ele construiu uma carreira na televisão que perdura até hoje. Saindo do reality, ela permaneceu por 8 anos no programa Pânico na TV. Após sair da Band, ela se tornou apresentadora na Record TV com o Programa da Sabrina. Só neste ano, ela já apresentou o Domingo Show, Made in Japão e o reality Game dos Clones. Em 2020 ela estará no comando do Dancing Brasil, 6ª temporada.

Mayra Cardi – BBB 9

Embora não tenha vencido o BBB 9, Mayra Cardi fez sucesso como após o reality como empresária, coach e influencer. Milionária, ela é dona da empresa Cura Você. Além disso, ela é formada em nutrição e educação física nos Estados Unidos. Ela é mãe de Lucas e Sophia e já foi casada com o empresário Greto Guariz, de quem se separou em 2017. No mesmo ano, se casou com o ator Arthur Aguiar, mas terminou o casamento neste ano.

Jonas Sulzbach – edição 12

O modelo Jonas Sulzbach, ficou em terceiro lugar na 12ª temporada do BBB 12. Após o sucesso no reality, ele foi convidado para realizar campanhas com grandes marcas e estampou a capa de várias revistas. Atualmente, ele faz sucesso no Instagram com 3,3 milhões de seguidores. Desde 2015, ele namora a ex-Panicat Mari Gonzalez, que curiosamente participou do BBB 20, e o casal ganhou ainda mais notoriedade.

Grazi Massafera – edição 5

Ficando em segundo lugar no BBB 5, Grazi Massafera não parou de ganhar o coração do público. Saindo do programa, ela deu entrada na oficina de atores da Globo, e seu sucesso apenas cresceu.

Ao longo dos anos ela fez personagens em Páginas da Vida, Desejo Proibido, Negócio da China, Superbonita e Flor do Caribe, que foi reprisada na Globo, recentemente. Seu último trabalho foi como protagonista em Bom Sucesso, em que contracenou com Antonio Fagundes. A famosa é mãe de Sofia, de seu relacionamento com Cauã Reymond. Atualmente, Grazi namora com o ator Caio Castro desde 2019.

