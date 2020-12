BBB 1: por onde andam os participantes da primeira edição?

Poucos reality shows atingem a marca de quase 20 anos no ar, e o BBB é um deles. Cada dia mais perto da estreia da edição 2021 do programa, hoje vamso relembrar quais foram os participantes da primeira edição e por onde andam. Confira!

Caetano Zonaro, primeiro eliminado do BBB 1

Na época do confinamento, Caetano era modelo e foi o primeiro eliminado do BBB 1. Atualmente ele trabalha como publicitário, consultor de imagem e diretor de uma revista. Hoje com 59 anos, Caetano já avô de duas crianças.

Quase duas décadas depois do BBB 1, ele admite no entanto que não acompanha mais o programa: “Acho que o programa ficou bastante repetitivo e sem graça. As pessoas entram já sabendo o que pode acontecer e fazem teatro, incorporando ‘personagens'”, revelou ao UOL em julho de 2020.

Cristiane Dantas

Conhecida como Xaiane no BBB 1, Cristiane foi considerada a primeira musa do programa. Enquanto estava confinada, manteve um affair com Kléber Bambam, campeão da edição, e foi até para debaixo do edredom.

Atualmente Cristiane prefere se manter longe da fama e não dá mais entrevistas para a imprensa, segundo o jornal Extra. A ex-BBB é formada em gestão de negócios e atua também como atleta de artes marciais.

Bruno Saladini e a primeira briga do BBB

Junto com Cris Mota, Bruno protagonizou a primeira briga do BBB 1 (e também da história do programa), causada por uma lata de leite condensado. O ex-modelo foi eliminado na terceira semana do programa.

Hoje Bruno vive em Florianópolis, tem uma filha e trabalha no ramo imobiliário através do aluguel de casas por temporada em um condomínio em que é proprietário.

Estela Padilha

Quando foi selecionada para integrar o elenco do BBB 1, Estela trabalhava como videografista. A sétima eliminada da edição saiu em um paredão contra Kléber Bambam com o maior índice de rejeição até aquele momento – 85% dos votos para deixar a casa.

Ao sair, Estela preferiu também se manter longe dos holofotes. Hoje a ex-BBB trabalha como diretora de arte para campanhas de moda em São Paulo.

Leka Begliomini

A passagem de Alessandra pelo BBB 1 foi marcada pela descoberta por parte do público de que a atriz sofria de bulimia. Anos depois, em entrevista a Patrícia Kogut, a ex-BBB revelou que já não enfrentava mais o distúrbio, mas se mantinha sempre atenta.

“Consegui trocar a minha compulsão por comida pela prática de exercícios físicos e focar mais na saúde do que na estética. Mas não posso dizer que estou curada”, afirmou. Hoje Alessandra é empresária e possui uma marca de roupas femininas.

Helena Louro

Na época em que participou do BBB 1, Helena já trabalhava como atriz, mas a projeção nacional que ganhou no reality lhe abriu novas portas: ao deixar o programa, a ex-BBB foi convidada a integrar o elenco do programa humorístico Zorra Total.

Em 2009, Helena foi para o exterior estudar interpretação e hoje dá aulas de teatro para iniciantes na sua cidade natal, Maringá.

Cris Mota

Cristiane era assessora de imprensa quando entrou para o BBB 1 e deixou seu nome na história quando participoi da primeira treta da história do programa.

Atualmente Cris é locutora de rádio, produtora musical e dá aulas de ioga e meditação – uma imagem totalmente diferente da explosiva que mostrou no reality.

Vanessa Pascale

Vanessa chegou à grande final do BBB 1 e foi vice-campeã da edição. Em entrevistas, a ex-BBB chegou a dizer que quando se inscreveu não tinha clareza de que o formato do programa envolvia confinamento total durante semanas, afinal, aquela era a primeira edição do reality.

Já na época, Vanessa estudava teatro e iniciava sua carreira como atriz. Aqui fora, continuou no ramo das artes cênicas e fez participações em novelas da Globo como Totalmente Demais e uma temporada de Malhação.

André Gabeh

Terceiro colocado da edição, André Gabeh já seguia carreira como cantor e professor de técnica vocal quando entrou no BBB 1. De lá pra cá, ele até se manteve no ramo, mas acabou deixando o canto de lado por um problema nas cordas vocais.

Hoje André é autor de três livros e contou à Revista Quem que o reality abriu um novo horizonte em sua vida. “No começo fiquei deslumbrado com tudo. Venho de uma família pobre tive e tive uma infância que não foi das mais sofisticadas e rebuscadas do mundo”, disse.

Adriano Castro o primeiro vilão do BBB

Considerado o primeiro vilão do BBB, Adriano foi o responsável por criar o termo “paredão” para nomear a berlinda de eliminação do programa. O que começou como uma brincadeira informal, acabou sendo o nome adotado pela produção até hoje.

O baiano continua trabalhando como artista plástico.

Serginho

Logo na primeira semana de BBB 1, Serginho teve problemas com a Polícia Federal: o angolano vivia legalmente no Brasil, mas acabou investigado do mesmo jeito. Ele contou ao portal Ego, em 2019, que passou os 10 anos seguintes à sua saída do reality escondido e com medo.

“Ninguém imagina o inferno que foram esses últimos 10 anos”, afirmou. Hoje o ex-BBB trabalha como cabeleireiro e dono de um estúdio de beleza em São Paulo.

Kleber Bambam, grande vencedor do BBB 1

Bambam foi o grande vencedor do BBB 1. De lá pra cá, a vida do brother deu várias reviravoltas: ele retornou à casa mais vigiada do país para o BBB 13, desistiu na primeira semana, virou meme, se tornou fisiculturista e mudou de país.

Hoje, Bambam vive em Las Vegas e compartilha nas redes sociais sua rotina de treinos.