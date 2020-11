BBB 20: após reencontro com Gizelly, Flay revela: ‘não somos amigas’

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O aniversário da ex-BBB Marcela McGowan na última quarta-feira (16) reuniu seus colegas mais próximos do confinamento no BBB 20, incluindo Gizelly e Flayslane, que viveram atritos no reality.

O reencontro das duas deu o que falar nos sites de fofoca, e uma postagem de um deles no Instagram fez Flay quebrar o silêncio sobre a colega do BBB 20 e a convivência fora da casa.

BBB 20: O que Flay disse sobre Giselly?

Flay usou os comentários da publicação no Instagram para contar seu lado da história.

No texto, a ex-participante do BBB 20 pontuou que apesar das desavenças na casa, a rivalidade não veio para a vida real e que apesar das duas não serem amigas, elas também não são inimigas.

“Saímos de boa, deixei todas as competitividades dentro da casa, sempre falei que minha visão sobre todos era em relação ao jogo, falei isso quando fui sair, ontem a cumprimentei, trocamos ideia e tudo fluiu muito leve, apenas não somos amigas, o que não quer dizer que sejamos inimigas, não tenho nada contra e torço pelo sucesso dela, como pelo de todas as mulheres dessa edição, tenho orgulho das mulheres fod*s que somos”, escreveu.

Flay já havia detonado Giselly em live

Apesar da convivência aparentemente pacífica entre as sisters, as duas trocaram algumas farpas mesmo depois do término do BBB 20.

Em abril, Flayslane foi a convidada de Lucas Guimarães em uma live. O influenciador perguntou, na ocasião, quem era a pessoa mais falsa do BBB 20 na opinião dela, e a cantora não hesitou em apontar a Giselly.

“A Gizelly é a pessoa mais falsa, comigo não fluiu. Não tenho nada contra, mas dentro da casa tiveram algumas situações comigo que eu não achei legal. De todas as formas, comigo, não bateu, não soou verdadeiro. Como eu já vi que ela já falou de mim, é super-recíproco da minha parte para ela também”, justificou.

