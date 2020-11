BBB 20: Gizelly grávida? Sister ‘trolla’ Ivy e compartilha reação nas redes

A ex-participante do BBB 20 Gizelly Bicalho compartilhou em suas redes sociais uma pegadinha que pregou em Ivy Moraes na manhã desta terça (17): a advogada compartilhou com a amiga a foto de um teste de gravidez.

Gizelly Bicalho está grávida?

Tudo não passou de uma brincadeira, é claro, mas a reação da colega de confinamento do BBB 20 arrancou risadas do público.

“Que por** é essa, Gizelly? Dois pauzinhos, tá grávida. Quem é o pai?”, foi a reação de Ivy, de acordo com os prints publicados nos stories do Instagram.

A modelo continuou: “Misericórida, cê tá viva aí? Eu tô nervosa. Você não queria menino agora não né? Agora é acostumar com a ideia. Já vou comprar os looks do baby. É um mini furacão. O Brasil não tá preparado”, escreveu, em referência ao apelido de Gizelly no BBB 20.

Antes dos prints, Gizelly contou nos stories que havia pegado a foto de um teste de gravidez com resultado positivo na internet para trollar a amiga.

Amizades continuaram após o BBB 20

Nas últimas semanas as sisters que participaram do BBB 20 tem mostrado que a amizade continuou pós-confinamento.

No dia 11 de novembro os fãs do ‘casal’ Gicela na web foram à loucura após as duas serem flagradas se beijando durante uma viagem ao Alagoas.

No passeio também estava Hariany, participante expulsa da edição de 2019 do reality.

No domingo (15) foi a vez de Bianca Andrade, a Boca Rosa, compartilhar em suas redes uma foto com outras participantes do BBB 20.

A imagem fazia parte de uma ação publicitária, onde todas apareciam usando biquínis vermelhos.

O encontro, entretanto, foi real: Flay, Marcela, Ivy, Bianca, e Mari Gonzalez se reuniram em um churrasco para relembrar os tempos do BBB 20.

Nas redes, fãs do reality questionaram porque Gizelly não estava nas fotos junto com as outras sisters, e muita gente relembrou que a advogada não era tão próxima assim de Bianca no BBB 20.