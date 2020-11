BBB 20: Marcela se declara para Gizelly no Instagram: ‘amo você infinito’

O ship Gicela está mais vivo do que nunca! Mais uma vez as ex-BBB 20 Gizelly Bicalho e Marcela McGowan entregam para o fandom exatamente aquilo que eles querem.

Nesta terça (17) a ginecologista publicou um texto em seu Instagram se declarando para a amiga e reacendendo a esperança dos fãs que torcem para que as duas se assumam como casal.

BBB 20: Marcela se declarou para Gizelly

No texto, Marcella declarou seu amor pela amiga acompanhado de um vídeo e fotos tiradas na praia. Em uma das imagens, as duas aparecem abraçadas.

“A gente se protege! Minha maluquinha, meu furacão, o tanto que eu te amo e torço pela sua felicidade, não está escrito!

Que você seja brisa leve, furacão intenso, todas as suas versões, e que todas elas sejam amadas, admiradas e mantenham esse sorriso lindo no seu rosto!

Conte comigo pra TUDO, as viagens gostosas, as conversas importantes, as trolagens, os desabafos e o que mais você precisar! Amo vc infinito @gizellybicalho”, escreveu.

Participantes do BBB 20 e fãs de Gicela comentaram a publicação

Nos comentários, outros participantes do BBB 20 como Gabi Martins e Victor Hugo também deixaram seu apoio e carinho para Marcela e Gizelly.

“As duas aqui sempre ó ❤️❤️❤️”, escreveu Victor.

E é claro que o fandom do suposto casal que começou no BBB 20 não deixaria passar batida a declaração.

Muitos comentaram que ‘shippavam’ o casal, pediam que marcassem o casamento e brincavam com a situação.

“MARCELA AVISA ANTES POR FAVOR TEM GENTE QUE PASSA MAL”, escreveu uma delas.

Marcela e Gizelly foram flagradas se beijando em viagem

Na última semana, Marcela a Gizelly foram assunto entre os fãs do BBB 20 após terem aparecido em um story se beijando.

As amigas estavam viajando em Maragogi com Hariany, que flagrou o beijo. A situação não passou de uma brincadeira entre as duas, mas deu o que falar.

Teve até quem acreditasse que o casal Gicela finalmente aconteceria, mas ambas continuam defendendo que são só amigas.