BBB 20: Thelma completa 36 anos e brothers publicam mensagens de parabéns

A campeã do BBB 20 Thelma Assis completou 36 anos nesta quarta -feira (18) e recebeu o carinho dos colegas de confinamento pelas redes sociais. Em post no Instagram na noite de terça (17), a médica pediu para que novo ciclo fosse mais florido.

“Último dia do meu ano, amanhã inicio um novo ciclo e espero que ele continue bem florido como nessa foto”, escreveu.

Manu Gavassi relembrou momentos no BBB 20

Durante o confinamento do BBB 20, Thelma se envolveu em pouquíssimas polêmicas e discussões, e levou para a vida real as amizades que cultivou lá dentro.

Manu Gavassi foi uma delas. Nas redes sociais, a cantora expressou seu carinho e seus votos de feliz aniversário relembrando momentos das duas no BBB 20.

Ela compartilhou um vídeo do confinamento em que ela e Thelma estão abraçadas na cama, na reta-final do reality.

“Vamos ser fortes, tá bom? Nesses 14 dias vamos nos dae forças, tá bom?” dizia Thelma para Manu. A cantora respondia: “Nunca achei que ia encontrar pessoas que eu me sentisse tão bem aqui dentro”.

No texto, a ex-BBB 20 contou que chorou ao se lembrar daquele momento específico do confinamento.

“Um choro daqueles que a gente só dava lá no nosso Retiro Espiritual, sabe ? Choro de saudade, choro de medo, choro de paredão, choro de felicidade, choro de cumplicidade, choro de missão cumprida”.

Veja o texto na íntegra:

“Esses dias estava fazendo um exercício e me pediram pra pensar em um momento de carinho que tiveram comigo.

Essa cena veio na minha cabeça tão forte que comecei a chorar. Um choro daqueles que a gente só dava lá no nosso Retiro Espiritual, sabe ?

Choro de saudade, choro de medo, choro de paredão, choro de felicidade, choro de cumplicidade, choro de missão cumprida.

E hoje… Hoje é o seu dia @thelminha e a sorte é toda minha. Sorte minha de ter te conhecido. Sorte minha de ter contado com você na jornada mais louca das nossas vidas.

Sorte a minha de amar e ser amada por uma pessoa tão incrível, tão especial, tão forte, tão justa. Sorte a minha por poder te chamar de amiga e te levar pra minha vida inteira.

Te amo. Te admiro. E levo uma parte de você pra sempre em mim depois desses meses loucos.

Que esse seu novo ciclo de vida seja mágico, seja leve, seja paz. Continue brilhando no seu propósito que vou continuar te aplaudindo porque é lindo e inspirador demais te ver brilhar ✨ #Thelnu”

Babu e Marcela também publicaram mensagens para Thelma

Babu Santana foi um dos brothers que disputavam o favoritismo do público do BBB 20 junto com Thelma. Eles chegaram a ser aliados em alguns momentos, mas o jogo acabou mudando e Thelma deu prioridade a outras amizades dentro da casa. Apesar disso, a amizade entre os dois permaneceu e o paizão também publicou uma mensagem de carinho para a médica em seus stories.

“@thelmina sua linda! Parabéns, felicidades sua maravilhosa”, escreveu. Ele também compartilhou uma foto dos dois no BBB 20.

Marcela McGowan também usou os stories para publicar sua homenagem, com uma série de fotos de Thelma e das duas juntas no confinamento.