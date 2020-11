BBB 20: web relembra edição com memes sobre eleições municipais

A eleições municipais que aconteceram neste domingo (15) em todo Brasil renderam muitos memes. Dentre eles, foram vários os que relembraram momentos do confinamento do BBB 20, como os constantes votos de Ivy em Babu. Até Marcelo Adnet entrou na onda, e publicou um vídeo em suas redes sociais satirizando a situação.

O DCI fez um compilado dos melhores, veja a seguir!

Momentos do BBB 20 viram meme sobre eleições

Os fãs do BBB 20 não perdoam, e mesmo após oito meses do término do reality a insistência de Ivy em votar em Babu continua sendo assunto e rendendo boas risadas.

Dessa vez, o público imaginou como seria quando a modelo fosse votar para prefeito e vereador e descobrisse que Babu não era uma das opções.

Rolou até crossover entre o BBB 20 e a Fazenda 12:

a ivy chegando na urna e descobrindo que nao pode votar no babu pic.twitter.com/hfLLpOx2H4 — rafael (@rafaelkjls) November 15, 2020

Será que estava digitando o número errado? O público flagrou ela tentando descobrir:

A Ivy procurando o santinho do Babu pra votar hoje#Eleicoes2020 pic.twitter.com/fTEb50Gc4D — Gentil (@claudiogentilll) November 15, 2020

Gente tinha uma moça chamada Ivy fazendo barraco na minha seção eleitoral, dizendo que a eleição era uma farsa e que ela tá digitando o voto e não tá aparecendo o voto dela. Logo depois a mesária perguntou em quem ela queria votar, daí ela disse que o voto dela era no Babu. pic.twitter.com/CKb5BAoyvc — Manoel HP (@ManoelHP) November 15, 2020

A Ivy quando a mesária explicou que ela não pode votar no Babu #Eleicoes2020

pic.twitter.com/5gosg75IPM — Karina (@tskarina_) November 15, 2020

Até o Babu entrou na brincadeira, e deu um recado para os fãs do BBB 20:

pow galera não da pra votar em mim hj não 😂😂😂 — Babu Santana (@BabuSantana) November 15, 2020

Mas a rixa entre Ivy e Babu não foi o único momento do BBB 20 que rendeu bons memes sobre as eleições municipais.

O público relembrou também os mutirões de votação das noites de eliminação e usou o apresentador Tiago Leifert para avisar que o horário limite das votações havia se encerrado.

mutirão da Bruna Marquezine pro Boulos no segundo turno — Artur Santoro (@artursantoro_) November 15, 2020

A votação está ENCERRADA! Daqui a pouco começam a sair os primeiros resultados. pic.twitter.com/56PmBmsiIS — Reality Social (@RealitySocial) November 15, 2020

Tudo isso é saudade do BBB 20?!

Marcelo Adnet recriou meme em vídeo

Atendendo a pedidos dos seguidores, Marcelo Adnet gravou um vídeo dando vida ao meme e recriando alguns dos trejeitos marcantes de Ivy no BBB 20.

Usando sotaque mineiro, Adnet começou:

“Vamo lá? Babu. Ô fiscal de urna, que que tá acontecendo aqui car****? Tô tentando votar no Babu e não tá reconhecendo. Não tô conseguindo votar no Babu. Eu tava esperando desde o fim do BBB pra poder votar no Babu, uai. Po***. É pra votar no Babu car****. Ah não”.

O humorista concluiu relembrando outro meme do BBB 20, quando em uma conversa Ivy emitiu sons de negação com a boca. Aposto que só de olhar a imagem abaixo você vai entender do que estamos falando: