BBB: relembre 10 casais que já movimentaram o edredom no reality

Ter que aguentar três meses de confinamento sem nenhum tipo de relação no BBB, pode fazer os brothers e sisters ‘subirem pelas paredes’. Mas tiveram participantes que deram um jeitinho de se relacionar no reality, e acabaram esquentando o clima debaixo do edredom.

Kleber Bambam e Xaiane – BBB 1

Na primeira temporada, o casal protagonizou o primeiro beijo do BBB. Mas não pararam por aí, durante a edição, os dois deixaram o clima ‘quente’ debaixo do edredom.

Alemão e Fani – BBB 7

Apesar de desagradar alguns dos colegas, Diego Alemão Fani Pacheco e Irís formavam um triângulo amoroso na 7ª edição. Porém, quando o assunto foi ir para debaixo do edredom, Alemão e Fani movimentaram a cama.

Hana Khalil e Alan – BBB 19

No BBB 19, Hana e Alan tiveram momentos ‘picantes’. Quando foi líder, por exemplo, a sister levou o affair para o quarto e eles tiveram uma madrugada movimentada.

Marcelo Dourado e Juliana – BBB 4

Os dois viviam em clima de romance dentro da atração da Globo e chegaram até a namorar. Mas fora do reality a relação não vingou e eles acabaram terminando.

Kaysar e Patrícia – BBB 18

Durante a edição, os dois tiveram altos e baixos, mas acabaram vivendo um romance na casa. Depois do programa, o ator revelou que transou com a ex-BBB dentro do reality. Porém, Patrícia não gostou que o ex-colega de confinamento tenha tocado no assunto.

Paula e Breno Simões – BBB 18

Dentro do reality os dois tiveram um romance e viviam grudados. Isso não mudou, e fora do programa eles continuam juntos após três anos de programa.

Rafael e Talita- edição 15

Quem também não aguentou o confinamento acabar para se soltar um pouco mais na casa foi o casal Rafael e Talita. Além dissos, sem constrangimento, eles fizeram ‘pegar fogo’ debaixo do edredom algumas vezes.

Clara e Vanessa – edição 14

As sisters trocaram beijos e esquentaram a relação no BBB14. O romance continuou depois do programa, e elas realizaram até ensaios sensuais juntas.

Fernanda e André – BBB 13

Fernanda Keulla e André tiveram romance dentro do reality, mas também esquentaram o edredom depois das festas. Os dois chegaram a namorar durante dois anos após o programa, e segundo a ex-BBB, o término foi amigável. Ela terminou sendo a vencedora do reality.

Tarciana e Jeferson – edição 2

Os dois também elevaram a temperatura nas noites da segunda temporada. Inclusive, eles marcaram o programa por terem sido os primeiros a fazerem sexo no reality. Fora o casal, Thyrso e Manuela também agitaram o jogo.