BBB: relembre casais que continuaram juntos depois do reality

Uma das armas mais utilizadas para atrair popularidade e a torcida do público dentro do BBB é a formação de casais. Muita gente não acredita que romance de reality possa ser verdadeiro, mas muitos deles seguem firmes e fortes aqui na vida real.

O DCI listou quais são os casais que se formaram dentro do BBB e continuam juntos até hoje. Confira!

Mari e Saulo – BBB 6

O início do romance de Mariana Felício e Daniel Saulo no BBB 6 foi bastante conturbado: o brother engatou um romance com ela, mas acabou se encantando por outra participante, Roberta Brasil.

Mari sofreu por dias e teve sua desilusão amorosa transmitida ao vivo para todo o Brasil, o que gerou no público uma certa empatia. Semanas depois, tanto Saulo quanto Roberta foram eliminados do BBB.

Aqui fora, Mari e Saulo se reencontraram e resolveram dar continuidade ao que começaram na casa. Hoje os ex-BBBs são casados e pais de quatro filhos.

Adriana e Rodrigão – 11ª temporada

Mais um casal que acabou não engrenando dentro do BBB, mas que construiu uma história de amor sólida aqui fora. Adriana e Rodrigão deram o primeiro beijo em uma das festas do reality, mas acabaram não ficando juntos no confinamento.

Meses depois do final da edição, eles se reencontraram e engataram o relacionamento, que dura até hoje. O casal formado no BBB oficializou a união em uma cerimônia na República Dominicana em 2015 e são pais de dois filhos.

Andressa e Nasser – BBB 13

A história de Andressa e Nasser é digna de um filme de comédia romântica. Assim que encontrou na casa do BBB, Nasser bateu os olhos na sister e declarou que eles ficariam juntos.

Acontece que Andressa estava noiva há 9 anos quando entrou no BBB… mas não resistiu às investidas de Nasser. Os dois viveram um romance entre tapas e beijos e chegaram juntos à grande final do programa.

Mesmo depois de tantos anos, o amor do casal segue vivo e os dois compartilham declarações com frequência nas redes sociais.

Kamilla e Eliéser – 13ª temporada

O BBB 13 realmente foi a edição em que o cúpido estava à solta, e mais um casal se formou na temporada: Eliéser, participante do BBB 10 que estava de volta ao programa, se apaixonou pela miss Kamilla Salgado.

O relacionamento sobreviveu ao confinamento e seguiu aqui fora. Apesar de algumas idas e vindas, os dois se casaram em 2016 em uma cerimônia para 300 convidados na cidade de São Paulo. O filho do casal nasceu em setembro deste ano.

Diego e Fran – BBB 14

Os brothers também fazem parte do time de casais que viveram momentos conturbados do relacionamento dentro do confinamento do BBB, mas a vida real sempre dá um jeitinho de melhorar as coisas e, aqui fora, FranGo, como eram chamados, continuaram juntos.

Diego e Fran se casaram em 2015, ano seguinte em que deixaram o BBB. O casal chegou a participar do reality Power Couple, mas foram expulsos após Diego ameaçar agredir outro participante. Em 2020, os ex-BBBs também tiveram seu primeiro filho.

Aline e Fernando – 15ª temporada

Mais uma história de amor à primeira vista: Aline e Fernando viveram um ‘romance relâmpago’ no confinamento do BBB, e no mesmo ano em que deixaram o programa, anunciaram que iriam se casar.

Os dois chegaram a se separar no final de 2017, mas reataram o relacionamento em 2018. Aline e Fernando são pais de um menino.

Paula e Breno – BBB 18

Um dos casais mais amados pelos fãs do BBB, Paula e Breno começaram o relacionamento ainda no confinamento, depois do brother ter ficado com Ana Clara. Apesar de muita gente não ter botado fé no namoro, os dois seguem firmes, fortes e juntos até hoje.

Gleici e Wagner – BBB 18

A vencedora do BBB 18 também viveu um relacionamento dentro do confinamento e que veio para a vida real. O romance começou devagar, e só engatou mesmo na reta final do programa, mas rendeu bons frutos aqui fora.

O casal morou junto durante um tempo no Rio de Janeiro e até anunciaram separação, mas reataram menos de um mês depois. Atualmente, Gleice e Wagner vivem um relacionamento à distância.