BBB: relembre os participantes mais polêmicos da história do reality

No próximo dia 25 de janeiro estreia mais uma edição do reality “Big Brother Brasil” na tela da Globo. Sob comando do apresentador Tiago Leifert, o ‘BBB 21‘ promete agitar ainda mais a televisão brasileira. Mas, até lá, vamos relembrar os participantes mais polêmicos da história do reality show. Afinal, o público gosta mesmo é de uma briga para deixar o jogo ainda mais interessante.

Leka – BBB 1

A primeira participante polêmica do BBB, foi Leka, ou melhor, Ana Carolina. Ela polemizou ao se trancar no banheiro para vomitar, o que enfatizou ainda mais o assunto bulimia no reality. Sempre se envolvendo em brigas com os colegas de confinamento, ela foi além ao fazer um strip tease para Kleber Bambam, o vencedor da edição.

Tina – BBB 2

A participante Tina, da segunda edição do reality da Globo, foi uma das participantes mais inesquecíveis de toda a temporada. Ela literalmente causou dentro da casa e irritou muitos colegas de confinamento. Lá, ele brigou, jogou roupas no chão e apareceu batendo tampas de panela pela casa enquanto os brother dormiam.

Dhomini – BBB 3

O vencedor da terceira edição foi também um dos participantes mais polêmicos da casa. André Augusto Ferreira Fontes, o Dhomini, teve a polêmica relação com Sabrina Sato dentro do reality show, mesmo tendo uma namorada aqui fora. Em sua segunda participação, bem mais polêmica, ele causou revolta ao afirmar que perdeu a virgindade com uma égua e que arrancou os dentes de um cachorro com um machado.

Marcelo Dourado – BBB 4

Antes de vencer o BBB 10, o lutador causou em sua passagem pela edição de número 4. O lutador causou polêmica ao declarar em rede nacional que médicos tinham falado para ele que héteros não pegavam AIDS, pois o vírus não era transmitido por mulheres.

Rogério – BBB 5

Na edição de número 5, o médico Rogério foi eleito o grande vilão da edição. Ele combinou votos, criou estratégias e fez complôs para colocar o grupo de Jean Wyllys – o vencedor do BBB5 – no Paredão. Mais tarde, ele foi eliminado com 92% dos votos, um dos maiores índices de rejeição do programa.

Daniel Saullo – BBB 6

Polêmica e namorador, Daniel Saullo protagoniza um triângulo amoroso com Mariano (atual esposa) e a cearense Roberta.

Diego Alemão – BBB 7

O galã da edição de número 7 protagonizou o maior triângulo amoroso de todas as edições do reality da Globo. Formado por ele, Íris Stefanelli e Fani.

Marcelo – BBB 8

Marcelo Arantes, o psiquiatra da edição 8, gerou polêmica com atitudes estranhas no confinamento. Ele gostava de analisar as atitudes dos brothers de maneira provocativa e revelou ser bissexual.

Ana Carolina – BBB 9

Dentro da casa, ela se envolveu em quase todas os barracos e chegou a levar um puxão de orelha do próprio Boninho, diretor do programa.

Serginho – BBB 10

Todo extravagante no estilo, o participante Serginho da décima edição do reality protagonizou alguns desentendimentos dentro da casa. Dentre elas, tiveram discussões sobre homossexualismo e preconceito. Além disso, ficou pelado na frente das companheiras de confinamento e discutiu a relação com a amiga Lia.

Talula – BBB 11

Dentro da casa mais vigiada do Brasil, a participante Talula polemizou ao dizer que Zezé Di Camargo traía Zilu (ex-esposa). Na época, o sertanejo chegou a cogitar em processar o reality da Globo.

Daniel – BBB 12

O participante da décima segunda temporada foi expulso do jogo depois de ser acusado de fazer sexo com Monique, enquanto a sister estava dormindo.

Yuri – BBB 13

O goiano Yuri também foi um dos participantes mais polêmicos das edições do reality da Globo. Na décima terceira temporada, ele chegou de nariz empinado e logo não agradou o público e companheiros de confinamento. Eram comentários infelizes em relação às mulheres, fama de encrenqueiro, namoradeiro e ainda era birrento e chorão.

Clara e Vanessa – BBB 14

As duas participantes da edição de número 14 deram o que falar. Na casa, elas protagonizaram o primeiro beijo gay do reality e viveram um romance no confinamento, mesmo com Clara sendo casada à época.

Luan – BBB 15

O participante Luan foi um dos mais polêmicos da 15ª edição do reality show. No primeiro dia de confinamento, ele revelou que tinha matado um homem na época em que serviu ao Exército. Na época, a declaração repercutiu aqui fora e o brother precisou prestar esclarecimento à Polícia Civil.

Ana Paula – BBB 16

Ana Paula foi a protagonista do BBB 16 da rede Globo. Ela fez barraco, gritou, chorou e ainda ficou famosa com o bordão “olha ela”. Após ficar um período em quarto separado, brigou e muito com Renan, acusando-o de ter dentes falsos, chamou Laércio de “pedófilo nojento” e só não causou mais porque foi expulsa.

Emily – BBB 17

Emily causou polêmica dentro do reality Global. Ela teve uma relação conturbada com o também participante, Marcos Harter, que acabou sendo expulso do reality após ser acusado de agredir a participante Emily Araújo. Aliás, ela foi a vencedora da edição.

Patrícia – BBB 18

Eliminada com 94,26% dos votos, a cearense Patrícia do BBB 18 não caiu na graça do público e nem de alguns participantes do reality. Além de se envolver em rodinhas de fofoca, a sister falava mal dos outros e principalmente de Gleice, campeã da edição. Inclusive, as duas trocaram farpas dentro da casa.

Paula – BBB 19

A participante Paula, que foi a grande campeã da edição de número 19. Ela venceu o programa mas também se envolveu em diversas polêmicas ao longo da atração. Ela foi acusada de intolerância religiosa na casa, também foi repreendida pela sister Gabriela, ao usar o termo “cabelo ruim”. Paula Von Sperling é criticada por comentários de ódio e ataques verbalmente aos adversários negros do reality show.

Prior – BBB 20

No BBB 20, a maior polêmica do reality foi o grupo dos homens, considerados os machistas da casa. Mas, em destaque temos o participante Felipe Prior, que ao lado de Hadson – outro também polêmico – causou dentro e fora do jogo. Aqui fora, ele foi acusado de estupro e dentro da casa, brigou, falou mal e ficou na lista negra do público.

