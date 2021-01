BBB: Veja quais são os ex-BBBs com mais seguidores no Instagram

Independente do prêmio, no Big Brother Brasil, até os anônimos conseguem deixar o reality, comandado por Tiago Leifert, com popularidade e consequentemente com um número maior de seguidores. Principalmente no Instagram, os ex-BBBs fazem sucesso e muitos viram influenciadores depois do BBB.

Afinal, quem são os mais seguidos?

5 – Bianca Andrade é a última do ranking

A ex-BBB, Bianca Andrade, ou Boca Rosa como é conhecida, entra na lista com 13,7 milhões de seguidores. Empresária, influencer digital e dona da marca Boca Rosa Beauty, ela é um fenômeno nas redes sociais. Embora tenha sido eliminada na quinta semana do BBB 20, Bianca soube ‘vender o peixe’, e divulgou seus produtos mesmo dentro do programa.

4- Manu Gavassi

Após se destacar na edição 20, a cantora e agora, ex-BBB, se destacou pelo empenho com a divulgação de seu trabalho fora do programa. Além de memes e carisma que cativou mais fãs e ficou em terceiro lugar na final. Por isso, ela entrou no top 5 com 15,9 milhões de admiradores a acompanhando todos os dias.

Além de várias premiações que conquistou ano passado, ela é uma das ex-BBBs que entrou na lista da Forbes ‘Under 30’, como um dos destaques de 2020 com menos de 30 anos.

3 – Rafa Kalimann

Influencer antes do programa, Rafa Kalimann foi a segunda colocada no BBB 20. Na edição que trouxe anônimos e famosos, ela soube agradar o público.

Como resultado, ela alcançou 19,6 milhões de fãs. Quando entrou no reality show que tem Boninho como diretor, a namorada de Daniel Caon tinha 3 milhões de admiradores. Ou seja: ela conquistou mais de seis vezes o número de seguidores na plataforma.

2 – Grazi Massafera esteve no BBB 5

Quando participou do BBB 5, Grazi nem imaginava o que era o Instagram, já que a rede social só foi criada em 2010. Mesmo assim, ela saiu da edição sendo amada pelo público, prova disso foi o paredão com Aline, na qual ela teve apenas 5% de votos, enquanto a concorrente bateu o recorde de rejeição com 95% dos votos do público.

Após o BBB, ela se destacou nos desfiles de carnaval e na atuação. Nas novelas da Globo, a atriz passou a ter papéis de destaque e protagonizou ‘Bom Sucesso’, seu último trabalho na emissora ao lado de Antônio Fagundes.

Atualmente a namorada de Caio Castro é a segunda ex-BBB mais seguida no Instagram com 23 milhões de pessoas acompanhando sua vida na rede social.

1 – Sabrina Sato é a ex-BBB com mais seguidores

Ficando em primeiro lugar na lista de ex-BBBs dominada pelas mulheres, está a apresentadora Sabrina Sato. Para quem não sabe, a famosa esteve no BBB 3 e não venceu, porém, se tornou famosa após participar de desfiles de carnaval e integrar o elenco do Pânico, tanto na versão radiofônica quanto na televisão. Em 2014 ela assinava com Record TV e apresentou diversos programas, começando pelo ‘Programa da Sabrina’.

Atualmente, a mãe de Zoe, e noiva de Duda Nagle, é seguida por 29,1 milhões de pessoas no Instagram. Ela mostra sua rotina, faz as famosas publis e divulga seu trabalho por lá, além de interagir com os fãs.

Vale destacar que o BBB 21 estreia dia 25 de janeiro e a cobertura completa você encontra no DCI.