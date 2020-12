Com covid, ex-BBB Victor Hugo é transferido para UTI

Após testar positivo para Covid-19 e ser internado às pressas no final de semana, o ex-BBB Victor Hugo foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Maceió nesta segunda (21).

Victor Hugo está com Covid-19

O psicólogo testou positivo para a doença e foi internado no último sábado (19) no Hospital Metropolitano de Maceió. Nesta segunda, o boletim de médico da Secretaria de Estado da Saúde do Alagoas (Sesau) divulgou que o estado de saúde de Victor Hugo era estável.

No começo da noite, entretanto, o ex-BBB foi transferido para a UTI do hospital, mas de acordo com comunicado da administração do hospital, publicado pela Revista Quem, o quadro de Victor Hugo não se agravou.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Ele foi transferido para UTI apenas para receber um cuidado maior, ele está recebendo um auxílio do oxigênio, mas segue com quadro estável”, diz a comunicação do hospital.

Ex-BBB estava de férias em Alagoas

Victor Hugo estava de férias em um resort em Xingó, no Alagoas. De acordo com o Sesau, o ex-BBB procurou uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após sentir os primeiros sintomas da doença. A confirmação veio através de exame feito no hospital onde foi internado.

A infecção, entretanto, pode não ter acontecido na cidade: dias antes, o ex-BBB esteve no Rio de Janeiro com outros influenciadores e celebridades como Flay e Tatiane Melo, a namorada de Babu Santana que também foi diagnosticada com a Covid-19 há poucos dias.

Apesar de estar dentro do grupo de risco para a doença, Victor Hugo já estava flexibilizando o isolamento há algum tempo, e foi visto reunido com outros ex-BBBs e também em festas de influenciadores.

O ex-BBB Babu Santana também compartilhou com seus seguidores recentemente que havia testado positivo para a Covid-19, assim como a campeã do BBB 20, Thelma Assis.