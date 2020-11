Ex-BBB Bianca Andrade, a Boca Roça, bate recorde com novos produtos

A ex-BBB Bianca Andrade mantém seu título de ‘marketeira’ após o Big Brother Brasil 20. Sendo empresária e influencer digital, ela lançou sua nova linha de delineadores. O lançamento desta segunda-feira (23) leva o nome de Glam Line.

Público congestiona site após lançamento

Tamanho o sucesso que o site da ‘Payot’, ficou congestionado com as buscas pelas maquiagens. “Meio dia em ponto vocês congestionar o site até cair [risos]. Agora que conseguimos consertar”, contou a famosa. Embora o site tenha saído do ar por um tempo, eles conseguiram recuperar rapidamente.

Ex-BBB mostra detalhes nos Stories do Instagram

Reforçando o lançamento, ela mostrou os detalhes do novo produto. Assim como em outros lançamentos, ela preparou com a empresa, press kits para entregar. Neste sentido, dentro do kit havia um espelho pequeno, junto com seis cores de delineador. Do mesmo modo, a embalagem ficou colorida, chamativa e atrativa. Ainda por lá, a ex-sister disse que estava sendo um verdadeiro “sonho”.

Nos demais Stories, ela apareceu com um dos delineadores aplicado e anunciou que faria uma sessão de fotos. Logo depois, foram postados vários vídeos dos fãs. Os admiradores mostraram que compararam os produtos. Animados, os internautas compartilharam sobre suas novas aquisições.

Como funcionou a estratégia de marketing dentro e fora do BBB 20

Bianca Andrade, a Boca Rosa, deu uma verdadeira aula de marketing ao entrar no BBB 20. Apesar de não ter ganho o reality, sendo a quinta eliminada do reality da Globo, a ex-BBB multiplicou suas vendas, enquanto estava no ar.

Por exemplo, ainda do reality, ela separou roupas específicas para cada aparição ao vivo. Sendo assim, toda semana, a morena surgia de look diferente, combinando com a publicação do Instagram. Ou seja, a roupa que usava em determinado dia, também era a mesma nas redes sociais, impulsionando as vendas.

Mesmo após sua eliminação, a ex-BBB continuou evoluindo com sua marca. Durante os meses de pandemia, ela lançou uma coleção de batons vermelhos, cuja divulgação contou com a participação de outras ex-BBBs. Juntamente com Mari Gonzalez, Flayslane, Marcela Mcgowan e Ivy, Bianca fez o marketing da linha de batons. Em algumas fotos, espalhadas pelos perfis das amigas, ela combinaram os biquínis, todos na cor vermelha.

Ao passo que o lançamento aconteceu neste mês, no dia 13. Ainda nos redes sociais, elas fizeram o clima ficar mais quente. Como estavam todas de roupa de banho, elas esbanjaram suas curvas. Após agradarer, os fãs elogiaram o quinteto de ex-BBBs.