ex-BBB Daniel leva ‘surra de bumbum’ em mansão de Carlinhos Maia

Há algumas semanas o humorista Carlinhos Maia tem recebido amigos em sua mansão. A visita da semana foi o ex-BBB Daniel Lenhardt, que foi flagrado levando uma ‘surra de bumbum’ da influenciadora Emily Garcia nos stories do comediante.

O que aconteceu com Daniel Lenhardt?

Tudo começou quando os visitantes da casa jogavam uma partida de futebol de sabão, filmada no Instagram por Carlinhos Maia.

Foram divididos dois times: o ‘time das gostosas’ e o dos rapazes, que o ex-BB fazia parte.

Em determinado momento, Emily tenta impedir que Daniel pegasse a bola do jogo e se sentou de costas em cima do peito do ex-BBB.

A posição inusitada foi flagrada por Carlinhos, que teceu comentários de duplo sentido: “Olha o golpe!”, disse.

No intervalo da partida, Daniel foi questionado sobre a ‘surra de bumbum’ que levou, ao que respondeu: “Que loucura!”.

Outros participantes do BBB visitaram Carlinhos

Durante as últimas semanas outros ex-BBBs estiveram na mansão de Carlinhos Maia, em Alagoas.

Dentre eles estão Gabi Martins, Guilherme Napolitano e Felipe Prior.

Este último, inclusive, compartilhou imagens da casa nos seus stories do Instagram nesta segunda (23).

“Galera, tô na casa do monstro aqui, quem vocês acham que é? Olha na casa de que eu tô aqui”, disse abraçando o comediante.

Carlinhos maia no BBB 21?

A amizade com os ex-BBBs pode demonstrar alguma possibilidade de que Carlinhos Maia participe da próxima edição do reality?

Muita gente na web acredita que sim, mas ele já revelou que recusou o convite na edição de 2020 e que não tem pretensões de participar de nenhum reality.

“Fui convidado para o Big Brother sim, fiquei muito lisonjeado. Na verdade, as pessoas já me convidaram para vários realitys. Só que, cara, a minha vida já é um reality”, disse ao programa TV Fama.

Seu marido Lucas Guimarães, entretanto, aparece em diversas listas de famosos cotados para o BBB 21.