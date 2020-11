Ex-BBB Gabi Martins manda indireta para ex-ficantes em nova música

A ex-BBB Gabi Martins bombou com sua participação do Big Brother Brasil 20, e continua a cativar os fãs. Como compositora de ‘sofrências’, a sertaneja mostrou sua nova música. Dando aquela ‘alfinetada’ nos ex-ficantes, ela arrasou na publicação desta segunda-feira (23).

Qual a música de Gabi, ex-BBB?

“Essa é a música para aquele seu ficante, que está ficando com você e do nada some e posta foto com outra namorada. Pegou ai?”, disse a loira, antes de começar a cantar. Neste sentido, a capela, ela iniciou o ‘modão’: “Agora eu entendi todo o seu papo, se era pra não machucar. Parabéns pelo fracasso: machucou. Como ficante cê foi ótimo ator. Ué como assim do nada postou foto apaixonado e não sou eu quem tá do lado. Nem comigo você terminou, e chá de sumiço foi assim que cê tomou”.

Além disso, com mais de meio milhão de visualizações, o vídeo ganhou o coração dos seguidores. Imediatamente, nos comentários, não faltaram elogios para o novo hit sertanejo. “Essa é boa demais”, comentou uma fã. “Tudo pra mim”, escreveu outra internauta. “Você arrasou neném”, elogiou mais uma admiradora.

Assista ao vídeo da nova música da ex-BBB

Guilherme e Gabi Voltaram?

Em sua participação do BBB 20, a Ex-BBB, que era do time ‘Camarote’, se envolveu com o modelo, Guilherme Napolitano. Inicialmente com a narrativa de casal ‘iôiô’, os dois conquistaram os fãs. Sendo assim, os seguidores apelidaram os dois com o shipper ‘Guibi’. No entanto, depois do reality, cada um foi para o seu lado, colocando um ponto final no namoro.

A princípio, famosa explicou como tudo aconteceu até o término dos dois. “Como estávamos sofrendo muita pressão, o Guilherme me ligou de madrugada e optou por terminar. Sugeriu que continuássemos amigos. Naquele momento fiquei indignada, um pouco chateada e fiz a música movida pelo sentimento. A música é ‘Covardia’ porque terminamos por telefone”, explicou à revista Quem.

Recentemente, os ex-casal foi flagrado em vários momentos, viajando junto com amigos. Após várias especulações, os dois se manifestaram. Seja como for, eles afirmaram estar em um tipo de ‘amizade colorida’. Em outras palavras, decidiram não colocar rótulos no relacionamento.

Atualmente, os dois aparecem que estão se dando bem. Isto porque, Gui participou do novo clipe, ‘Covardia’, de Gabi. Ainda nas imagens, eles formaram o casal romântico, e trocaram beijos ‘calientes’. Apesar da torcida dos fãs, Gabi negou que os dois estejam namorando. “Até eu me pergunto às vezes. A gente está se conhecendo melhor fora da casa. A gente se completa, está se divertindo, está se permitindo. Não estamos namorando, mas estamos vivendo o momento”, disse ela, também à Quem.