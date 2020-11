A ex-BBB Gizelly Bicalho criou um canal no Youtube, no qual gosta de mostrar suas viagens aos inscritos. Por isso, enquanto estava em Maragogi, Alagoas, ela mostrou a beleza do local. Além disso, a advogada, de 29 anos, ostentou, a viagem, e seu corpo natural.

Como foi a viagem da ex-BBB, Gizelly, ao lugar paradisíaco?

Em um vídeo dividido em duas partes, a famosa mostrou como foi o passeio ao lado de ex-BBBs. Continuando a segunda parte do vlog, com ela estavam as amigas, Marcela McGowan e Ivy Moraes. Juntamente com as duas, a ex-BBB Hariany Almeida, da 19ª edição do reality, também embarcou na aventura.

Iniciando o passeio, o grupo fez uma primeira parada na Praia da Bruna, nome dado por causa da atriz Bruna Lombardi. Neste sentido, chegando no local, elas tiveram um guia. Por lá, ele apresentou os pontos turísticos, em um passeio clássico de jipe.

Assista ao vídeo:

Ex-BBB faz cirurgia para retirada de nódulos nas mamas

Após complicações, no mês de setembro, a ex-BBB realizou uma terceira cirurgia de retirada de nódulos das mamas. Sendo assim, nas redes sociais, ela detalhou como foi o procedimento. “Tirei nódulos do lado direito e embaixo do lado esquerdo. No lado esquerdo, ele tirou glândulas mamárias, que já estavam com a formação de novos nódulos.”, explicou.

Anteriormente, a famosa já havia feito o mesmo processo por duas vezes. Desta vez, ela, que tem silicone, também fez retirada de pele. “Como o médico tirou muito material, ficou pele sobrando e foi necessário retirar. Eu já tinha feito mamoplastia quatro anos atrás e já tinha silicone. Aí reduziu o peito e levantou”, conta.

Influencer e advogada após o reality

Após de deixar o programa, Gizelly se viu como influenciadora. Prova disso são seus 4,4 milhões de seguidores, com os quais ela interage diariamente, no Instagram. Bem como, focada na carreira de advogada, atualmente, a ex-sister estuda Gestão Financeira.

“Família, conheci semana passada um treinamento de gestão financeira, ontem comecei a consultoria financeira, hoje tive outra aula (prática). Afinal, eu tenho uma empresa nas mãos e preciso saber gerenciar, administrar”, contou ela, dando alguns detalhes de tudo que está aprendendo”, contou.

Para quem acompanhou a edição 20 do Big Brother Brasil, conheceu a advogada, que conquistou inúmeros fãs na temporada. Apelidada de ‘Gigi Furacão’, a ex-BBB ficou conhecida por seu jeito espontâneo que mostrou dentro do programa. Assim como vários que passaram por lá, ela encarou o paredão e saiu, sendo desbancada pelo ator, Babu Santana e a influencer, Mari Gonzalez.