Ex-BBB Gleice Damasceno passa por transição capilar; veja como ficou

A ex-BBB Gleice Damasceno mostrou a transformação que realizou em seus cabelos nesta segunda-feira (14). Depois de passar pela transição capilar, ela, que venceu no Big Brother 18, assumiu os cachos.

Ex-BBB aplica mega hair

No Instagram, a ex-BBB dividiu com os seguidores como ficaram seus cabelos. Ainda no salão, ela surgiu em vídeo mostrando os cachos longos. “Alonguei!”, celebrou.

Rapidamente nos comentários, os fãs elogiaram o resultado. “Cada mudança eu amo mais! Não consigo escolher!”, comentou um fã. “Perfeição”, disse outra internauta.

Gleice Damasceno passa por transição capilar

Também nas redes sociais, a ex-BBB falou sobre o processo de transição capilar, já que passou anos usando os cabelos alisados. “Há 1 ano e 7 meses passando pela transição capilar, e esse processo me fez aprender muito, inclusive, a ter paciência. Foram momentos de desespero, pois em muitos deles eu não me reconhecia e confesso que ainda estou aprendendo a aceitar e cuidar dele como realmente é”, desabafou a ex-BBB.

Ex-BBB fala sobre críticas após a transição

Ela relembrou que não foi fácil passar pelo processo, já que as críticas foram em peso. “Muitas mulheres me apoiaram, minhas seguidoras me deram força pra seguir. E olha, sei que pra muitos pode parecer que estou exagerando, mas não é tão fácil passar por isso ouvindo de alguns que ‘você era bem mais bonita de cabelo liso’, sendo que isso não passa de mais uma tentativa de nos impor um padrão de beleza, por isso, nunca fale isso pra uma mulher que esteja passando pela transição capilar, pois é desanimador”.

Em contrapartida, ela teve a sorte de entrar inspiração em outras mulheres. “Durante esse processo, também tive a chance de ouvir muitas histórias de mulheres negras que decidiram passar pela transição e amigos, familiares, namorados não apoiaram, outras simplesmente desistiram por levarem em consideração a opinião dos outros. Sabe, acredito que cada uma tenha seu tempo. Eu já tinha tentado passar pela transição capilar algumas vezes e nunca conseguia por vários fatores, talvez esse fosse o melhor momento. Fiquei determinada e decidi fazer disso uma ferramenta de autoconhecimento e aceitação, e ao mesmo tempo que tenho dias em que acordo e ainda acho tudo muito novo, também amo estar vivendo essa libertação e estar à frente de mais possibilidades de usar o meu cabelo como EU quiser!”, afirmou.