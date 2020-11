Ex-BBB Marcela revela que já usou vibrador em público

A ex-BBB Marcela McGowan, 32 anos, compartilhou um vídeo mais ‘quente’ para os seguidores na quinta-feira (26/11). A famosa realizou um vlog em um sex shop. Inclusive, sendo médica ginecologista e especialista em assuntos sobre sexualidade feminina, ela deu uma aula de como usar alguns dos brinquedinhos.

De quebra, a bela revelou que já usou um vibrador em público. Segundo ela, o brinquedo erótico foi colocado em sua calcinha e controlado por outra pessoa. “Acopla na calcinha e vai viver sua vida. A pessoa fica com o controle ou com o aplicativo no celular e você fica lá, disfarçadinha”, disse a médica.

Ex-BBB faz tour em sex shop

Iniciando o vídeo, ela explicou que mostraria os utensílios de uma loja em São Paulo. Neste sentido, ela quis apresentar de forma leve que é possível visitar o local sem constrangimento.

“Vou ajudar desmistificar essa ideia [errada sobre sex shops]. Porque eu sei que no imaginário das pessoas sex shop é um lugar super difícil de ir e que você vai ficar com vergonha. Vou te mostrar que é uma loja normal, só que com uns produtinhos mais especiais.

Durante o tour, ela mostrou o setor de BDSM. Nada mais é que a prática de prender, amarrar ou restringir de forma consensual. Ou seja, com a permissão de um parceiro, para fins eróticos, estéticos ou sensoriais.

De maneira bem-humorada, ela foi direto ao ponto em outra sessão “dedicada ao c*”. Por lá, a ex-BBB, mostrou que existem produtos de diferentes possibilidades para se sentir prazer anal. Outro brinquedinho que Marcela quis mostrar, foram os anéis penianos. “Para quem não conhece é um anel que você acopla no penis para usar na ‘hora h’. Serve para estar vibrando, estimulando”, explica.

Já chegando ao final do vídeo, a ex-BBB falou sobre s strap-on, a famosa “cintaralha”. A cinta peniana, deve ser amarrada no quadril de pessoas sem pênis, para simular a penetração. “O mundinho das próteses vão muito além do que a gente pensa”, destacou a famosa.

Como não podia faltar, a ex-BBB mostrou o setor de vibradores. Não faltaram opções e variações, entre cores, tamanhos e formatos. Até para quem está começando a usar esse tipo de produto, Marcela deu dicas de modelos.

Marcela celebra 32 anos com ex-BBBs

Chegando aos 32 anos, a ex-BBB reuniu os amigos para comemorar. Juntamente com ela, estavam outros ex-BBBs, tanto da 20ª edição, quanto de outras temporadas.

Em suas redes sociais, ela postou Stories, mostrando a celebração. O time de ex-brothers ficou completou com a presença de Daniel Lenhardt, Victor Hugo, Guilherme Napolitano, Gizelly Bicalho, Bianca Andrade e Flayslane. Além desses, Hariany Almeida, do BBB 19, também marcou presença na festa.

https://www.instagram.com/p/CIE4e3NHeAQ/