Ex-BBB: por onde anda Maria Melilo, vencedora da 11ª edição?

Maria Melilo, a vencedora da 11ª temporada do Big Brother Brasil, foi uma das participantes que seguiram carreira dentro da emissora após o término do programa. A ex-BBB fez participações no programa humorístico Casseta e Planeta, lutou contra um câncer no fígado e escreveu um livro.

Como Maria Melilo gastou o prêmio?

Antes mesmo de entrar no BBB, Maria já se arriscava na carreira de modelo e atriz. Com o prêmio de R$ 1,5 milhão, conquistado com 43% dos votos do público, a ex-BBB escolheu investir em imóveis.

“Investi e comprei alguns imóveis em São Paulo. Com dinheiro, você tem que tomar cuidado, se extravasar, ele voa. Não sou mão de vaca, gosto de viver bem, mas com o pé no chão”, revelou para a revista Caras em 2012

Ex-BBB se afastou dos holofotes para cuidar da saúde

A conquista do prêmio veio acompanhada de muitas entrevistas, destaque na mídia, aparições em programas… mas a descoberta de um câncer no fígado em meio a esse turbilhão fez com que Maria desacelerasse

“Quando recebi a notícia, fiquei chocada, pois tinha 27 anos e ainda estava extasiada com o prêmio”, revelou a ex-BBB à revista Contigo.

A revelação da doença ao público e a cirurgia para retirada do tumor só veio em 2013, quando Maria já não estava mais no elenco da Globo.

“Foi uma experiência difícil e de grande aprendizado. Com certeza depois disso eu me tornei uma pessoa melhor, com um olhar diferenciado sobre vários aspectos que antes eu não tinha a mesma percepção. Com fé, podemos tudo”, desabafou em entrevista à Revista Quem em 2019.

A experiência deu origem ao livro “Desperte a mulher poderosa que existe em você”, onde Maria relata a trajetória durante o tratamento e faz um alerta sobre o uso indiscriminado de anabolizantes, que a levou à doença.

A vida de Maria pós-BBB

Desde a saída do BBB, o tratamento contra o câncer e o lançamento do livro, Maria esteve em duas temporadas do programa Casseta & Planeta, participou do Vai Que Cola, no Multishow, e também foi repórter do TV Fama, na Rede TV.

Nas redes sociais, a ex-BBB atualmente compartilha seu dia-a-dia e trabalhos como modelo, além de algumas publicidades como digital influencer.

Mas seu principal objetivo ainda é entrar para a dramaturgia.

“Sonho em atuar em novelas. Gosto muito e estou me dedicando com afinco, me aprimorando para isso”, revelou.