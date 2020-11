BBB: Lembra deles? Veja como está a vida dos 20 ganhadores do reality

A Rede Globo já prepara o BBB 21 e, com tantas edições, você consegue se lembrar de todos os vencedores? Faça um teste de memória. A última é fácil, foi Thelma Assis. Mas e o restante? Alguns deles prosperaram com o prêmio, outros perderam tudo e tiveram que recomeçar.

O primeiro ganhador do BBB foi Klebber Bambam, que levou para casa R$ 500 mil e conseguiu administrar bem, multiplicando o valor. Outros admitiram erros para lidar com a grana, como Dhomini, Cida e Cowboy. Há quem continue na mídia até hoje, como Fernanda Keulla e Emilly Araújo. Confira a lista completa:

A médica Thelma Assis , vencedora do BBB 20, disse que não gastou nada do prêmio de R$ 1,5 milhão que recebeu. “Eu tenho a minha mãe e o nosso sonho é ter um apartamento próprio. Mas não vou fazer nada disso agora. Eu acho que o mais inteligente agora é investir esse dinheiro, fazê-lo render para poder pensar nos frutos daqui a um tempinho”, contou à Globo logo após deixar a casa, em abril deste ano.

Gleici Damasceno disse ter vivido o “melhor ano da sua vida” após ganhar o BBB de 2018. O prêmio de R$ 1,5 milhão mudou a vida da acreana e da sua família radicalmente. Parte do valor serviu para comprar uma casa para a mãe.

Emilly Araújo negou os boatos de falência, mas admitiu que “poderia ter ponderado” em relação aos gastos com o dinheiro faturado no programa. Em 2019, foi contratada pela Peanuts, braço da Rede TV!, e se tornou apresentadora do programa “Topzera”, de música sertaneja.

BBB 16: Munik Nunes

A ex-BBB Munik Nunes dividiu o prêmio do BBB 16 com os pais e virou influenciadora digital, faturando com publicidade. “Invisto meu dinheiro em empresas e em bancos. Assim que sair da casa, procure um economista”, comentou em entrevista. Participou do reality Power Couple, da RecordTV, em 2018. No ano seguinte, terminou o casamento com Anderson Felício.

BBB15: Cézar Lima

Cézar Lima, vencedor do BBB15, guardou o dinheiro do prêmio. “Acho que sou o ex-BBB mais seguro da face da Terra. O objetivo é caminhar até a velhice e morrer com R$ 1,5 milhão corrigido com a inflação”, revelou em entrevista ao UOL. Continua com a sua rotina de advogado, em Guarapuava, Paraná. Também é economista e faz consultoria de investimento financeiro. Mantém um canal no YouTube.