Ex-BBB Rafa Kalimann publica vídeo de biquíni asa-delta e ganha elogios

A ex-BBB Rafa Kalimann exibiu o corpão em um vídeo publicado em seu Instagram nesta quinta-feira (17). Nas imagens, a influenciadora mostra um biquíni pink modelo asa-delta e brinca na legenda: “Alguém sentindo cheirinho de verão?”.

Rafa Kalimann chama atenção com biquíni asa-delta

Nos comentários do vídeo, a ex-BBB recebeu elogios de famosos e influenciadores e também de fã clubes que levam seu nome. “Maravilhosaaaaaaa!!” escreveu a conta fadas_ranu, em referência ao ‘shipname’ criado para a amizade de Rafa Kalimann e Manu Gavassi dentro do BBB 20.

Com pose de santinha no reality que lhe rendeu até memes aqui fora, o que demonstra nas redes sociais atualmente é bastante diferente da Rafa Kalimann do programa: a ex-BBB tem apostado cada vez mais em cliques sensuais com poses e looks que valorizem suas curvas.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Recentemente, Rafa revelou dois procedimentos estéticos: preenchimento labial e aplicação de botox. Segundo contou nos stories, a ex-BBB não visava apenas o lado estético das intervenções, mas também a ajudava a ter mais força na mandíbula.

“Eu forço muito meu queixo, até para dormir. Quando a gente aplica do jeito certo, ele [o médico] estuda meu rosto, não é algo padronizado e isso é importante, ajuda muito”, disse. Ela continuou: “Eu faço faz tempo porque me sinto bem, e acho importante contar pra vocês porque temos que buscar fazer, ou NÃO, aquilo que nos faz bem mas com responsabilidade, buscando profissionais que respeitam suas características individuais”.

Ex-BBB foi eleita a mulher mais sexy de 2020

Nesta sexta (18), a coluna F5 do jornal Folha de São Paulo divulgou o resultado o ‘prêmio F5’, em que Rafa Kalimann foi eleita a mulher mais sexy de 2020 no Brasil. A escolha foi feita através de votação popular, e a ex-BBB recebeu 35% dos votos do público. Logo atrás ficou a atriz Paola Oliveira, com 34%.