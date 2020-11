Ex-BBB Thelma desabafa sobre racismo ao vivo: ‘a gente não aguenta mais’

A ex-BBB Thelma Assis, vencedora da edição 2020 do reality, foi a apresentadora convidada deste sábado (21) no programa ‘É de Casa’ da Rede Globo, e desabafou sobre o caso de racismo que ganhou repercussão durante a semana.

O que disse a ex-BBB?

Thelma foi a convidada da semana do programa em virtude do Dia da Consciência negra, que foi nesta sexta (20).

A ex-BBB aproveitou a visibilidade para falar sobre a morte de João Alberto, que foi espancado por seguranças do Carrefour em Porto Alegre, no último dia 19.

“Eu estou muito feliz de estar aqui, mas, ao mesmo tempo, triste por ver mais um cidadão negro assassinado. E bem na véspera do Dia da Consciência Negra! A gente não aguenta mais esse tipo de notícia”, desabafou.

Ela revelou ainda que esteve em contato com a família de João para prestar sua solidariedade.

“Ontem, eu conversei com o pai do João Alberto, foi uma conversa intensa. Ele não entendeu o que aconteceu e o porquê de tanta violência e brutalidade”, disse a ex-BBB.

Durante o programa, Thelma também agitou as redes sociais com a participação lado a lado da apresentadora Maju Coutinho.

Thelma também se manifestou pelo Twitter

A campeã do BBB 20 usou suas redes sociais para se manifestar contra o acontecido em Porto Alegre e relembrou a importância do Dia da Consciência Negra.

Thelma comentou sobre a frequência com que homens negros passam por situações de violência e brutalidade e como nada é feito para mudar essa realidade, além de incentivar que seus seguidores consumissem o conteúdo de produtores negros no Youtube.

“Não é coincidência um homem preto morrer com tanta frequência pelas mãos de autoridades brancas. Porém me choca muito o fato de pessoas filmarem ao invés de tomar uma atitude. Até quando?”, escreveu.

