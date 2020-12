Gabi Martins muda visual para gravar DVD com sertanejos

Gabi Martins mudou o visual para gravar o seu primeiro DVD, com participação de Matheus & Kauan, Jorge, Ferrugem e Tierry. A ex-BBB, conhecida pelos cabelos longos e loiros, apareceu nas redes sociais com dois visuais nesta semana. Primeiro, fios mais curtos e, depois, mostrou o resultado do alongamento platinado.

Como é o novo visual da Gabi Martins?

Na segunda-feira (7), a cantora exibiu corte pouco abaixo dos ombros e escreveu: “É esse o cabelo novo? Gostam? Curtinhoooo.” No dia seguinte, mostrou que aquelas eram suas madeixas naturais, que receberam um alongamento platinado. Ela fez a transformação no Studio Renata Pacheco, que utiliza alongamento adesivado SRP.

A transformação é para a gravação do seu primeiro DVD, que se chamará “Fatos Reais”. Será realizada nesta quarta-feira (9), em São Paulo. “Nem acredito que vou realizar meu maior sonho”, escreveu no Instagram.

Serão 12 músicas inéditas, com muita “sofrência” e baseadas em histórias reais. No palco, entre os convidados estão Matheus & Kauan, Jorge (da dupla de Mateus), Ferrugem e Tierry.

O evento seguirá as normas da OMS (Organização Mundial da Saúde). Portanto, não haverá plateia e a banda será reduzida, para evitar a propagação da Covid-19.

Hit Covardia

Em novembro, Gabi Martins lançou o clipe de “Covardia”, gravado com participação de Guilherme Napolitano, seu affair no BBB 20. A música foi feita quando o rapaz terminou o relacionamento por telefone.

“Minha relação com o Gui mostra o quanto somos evoluídos e amadurecemos depois de vários acontecimentos. Nós já brigamos algumas vezes e procuramos resolver da melhor forma possível. Ele mostrou muita generosidade e nobreza em aceitar participar do clipe.”

Em entrevista à Quem, a cantora disse que está “conhecendo melhor” o modelo e que eles estão “se permitindo”. “Estamos tendo a oportunidade de conversar. Mas conhecer não é namorar. A gente se completa, está se divertindo, está se permitindo. Não estamos namorando, mas estamos vivendo o momento.”