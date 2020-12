Manu Gavassi é a finalista do BBB 20 que mais faturou após o reality

O BBB 20 rendeu inúmeras cifras não só para a Globo, mas também para as finalistas da temporada do reality show de maior audiência no Brasil. Thelma Assis, Rafa Kalimann e Manu Gavassi estão faturando desde os primeiros dias em que deixaram o confinamento, em abril. No entanto, Manu, terceira colocada da edição, lidera o ranking de faturamento entre as três finalistas.

Segundo levantamento do colunista Leo Dias, Manu cobra nada menos que R$ 60 mil para fazer um publipost em suas redes sociais. Só no Instagram, por exemplo, ela soma mais de 15 milhões de seguidores. Por lá, não faltam inúmeras ações publicitárias como com marcas de perfumes, chás e roupas.

Ariadna Arantes diz que voltaria ao BBB e fala sobre sua eliminação

Mas não é só isso. A ex-BBB e cantora de Áudio de Desculpas, segundo a publicação, faturou R$ 500 mil para ficar loira no clipe de Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, parceria com Gloria Groove. Além disso, foi contratada pela Netflix para estrelar a série Maldivas a preço de ouro. Segundo a revista Veja, seu contrato determina um cachê de R$ 1 milhão. O que a coloca na frente de Thelma Assis, vencedora do BBB 20, que faturou a bolada de R$ 1,5 milhão.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Manu Gavassi doa prêmio do BBB 20

Por ter ficado em terceiro lugar, Manu ganhou R$ 50 mil, mas doou o prêmio do reality show para o combate à Covid-19. Apesar de sua doação constar no monitor de doações, a ex-BBB não comenta sobre o assunto.

Thelma Assis

A vencedora do Big Brother Brasil 20, além do prêmio máximo de R$ 1,5 milhão, tem faturado com publipost nas redes sociais. Uma ação comercial da médica no Instagram, onde soma mais de 6 milhões de seguidores, não sai por menos de R$ 65 mil. Além disso, Thelma estrelou uma campanha de combate à Covid-19 do Governo de São Paulo por nada menos que R$ 180 mil.

Entre as marcas que fecharam contrato com Thelma para publiposts estão a Fenty Beauty, linha de maquiagem da cantora Rihanna e a L’Oréal Paris, da qual é embaixadora.

Rafa Kalimann

A segunda colocada do BBB 20 faturou R$ 150 mil como prêmio, mas nas redes sociais tem conquistado muito mais. Um publipost em sua conta do Instagram, onde tem 19 milhões de seguidores, custa R$ 50 mil. Por lá, não faltam ações comerciais, o que mostra o poder comercial da digital influencer.