Rafa Kalimann revela motivo de se mudar para o Rio de Janeiro

Rafa Kalimann não conquistou os 1,5 milhão no BBB 20, mas ganhou grande destaque depois da edição. Agora, a ex-BBB e influencer, que já é dona de um apartamento em São Paulo e uma casa em Goiânia, anunciou que vai se mudar para o Rio de Janeiro em breve.

Saiba o motivo da ex-BBB se mudar para o Rio

Após conquistar ainda mais o público com sua passagem pelo BBB 20, Rafa foi contratada pela Globo para ser a nova estrela da emissora nas novelas. Agora, a famosa revela que está focada nos estudos de teatro.

Mas para isso, ela revelou à Revista Canal, que está de mudança para a cidade maravilhosa. Além disso, a ex-BBB revelou mais planos para 2021.

“Em primeira mão, quero contar que estou de mudança. Acho que nas próximas semanas eu já estarei acomodada na Cidade Maravilhosa. Vou manter o meu apartamento em São Paulo e a minha chácara em Goiânia, que também vai passar por uma reforma este ano. Os meus cachorros vão comigo para o Rio”, detalhou ela.

Para completar, ela garante que está feliz com sua mudança para a mansão. “Vou ser uma ‘garota carioca suingue sangue bom’. Esse meu lado carioca está nascendo, e eu estou adorando isso! Amo a cidade, o clima e as pessoas. Acho o Rio um lugar muito acolhedor, onde eu já vivi muitos momentos gostosos. A minha família, que nunca teve o prazer de morar perto da praia, está sorrindo de orelha a orelha com essa mudança”, disse.

Rafa Kalimann comenta sobre férias com amigas em ilha

Escolhendo uma ilha privativa, em Angra dos Reis, Rafa Kalimann passou o réveillon com as amigas Thelma, Manu Gavassi, e até Bruna Marquezine embarcou na aventura. Além do quarteto estavam o namorado de Rafa, Daniel Caon, Denis, marido da médica e mais um casal de amigos anônimos.

“As minhas férias se resumem até o fim dessa primeira semana de janeiro. Depois, os meus trabalhos já voltam a todo o vapor. Minhas aulas também vão recomeçar. E eu não vou ter tanto tempo para curtir e ficar na tranquilidade”, explicou ela.

Porém, evitou falar sobre a polêmica envolvendo Thelma e Eduardo Bolsonaro. “Escolhemos ficar numa ilha privada aqui. Manu e Thelminha foram pessoas muito importantes na minha vida, e eu queria celebrar essa virada ao lado delas. Tomamos todos os cuidados. Fizemos testes para Covid-19 antes de nos encontrarmos e não tivemos contato com outras pessoas”, garantiu a ex-sister.

Influencer explica que foge da dieta durante as férias

Para Rafa, é importante ter a liberdade de comer o que quiser quando está de férias. “Não sei nem o que é isso mais [dieta]. Esquece! Quero só curtir. Tô comendo pão de queijo todos os dias. Depois a gente pensa nisso”, disse a ex-BBB.

Apesar de aceitar seu corpo atualmente, a ex-BBB disse que nem sempre foi assim, e já sofreu com pressão estética. “Tinha que seguir um padrão. E isso me afetou demais, porque eu era completamente insegura. Graças a Deus, amadureci muito. Minha terapeuta também me ajudou bastante. Hoje, aceito as minhas formas, olho para o meu corpo com respeito. É claro que isso não tira o meu cuidado com a saúde. Se aceitar não tem nada a ver com deixar de se cuidar. E é isso que eu tenho feito”, contou.