Rafa Kalimann e Bruna Marquezine combinam look e afastam boatos

A ex-BBB Rafa Kalimann, de 27 anos, afastou de vez os rumores de uma briga com a atriz Bruna Marquezine, de 25 anos. Elas que estão em uma ilha particular em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, resolveram aparecer com looks iguais nesta quinta-feira (31).

Amigas? Rafa Kalimann e Bruna Marquezine

Sim, minha gente, pelo visto essa amizade é mesmo real. Tanto é, que as duas irão passar o réveillon juntas em uma ilha com diária entre R$ 16 mil a R$ 18 mil reais. Mas, não é só Kalimann de ex-BBB que está no local, Manu Gavassi é a campeã da edição de número 20, Thelma Assis, também está com Bruna para aguardar a chegada de 2021.

Através do Stories da rede social do Instagram, Rafa apareceu ao lado de Bruna e as duas se divertiram ao perceber a combinação dos looks. “Não tem nada disso não gente, aqui tá incrível”, disse a ex-BBB ao abraçar a atriz. “Chicletinhas”, completou a influencer, que apareceu de vestido todo na cor rosa. Já, Marquezine, apostou em um top com saia, da mesma cor.

Rolou briga?

Na última quarta-feira (30), circulou na web um possível mal-estar entre ela e Bruna Marquezine, na ilha em que estão hospedadas. Segundo a publicação, a atriz contratada pela Netflix, estaria incomodada pelo fato de Kalimann filmar e compartilhar momentos nas redes sociais em que Bruna aparece.

Mas, pelo visto, tudo não passou de um simples mal-entendido. Em um post em um perfil de fofoca no Instagram na última quarta (30), Rafa Kalimann respondeu uma pergunta sobre o possível desentendimento, e negou tudo.

Bruna, Manu, Rafa e Thelma em ilha de R$ 18 mil

No último fim de semana, a ex-participantes do BBB 20, Thelma Assis, Rafa Kalimann e Manu Gavassi revelaram que alugaram uma ilha privativa ao lado da atriz (contratada pela Netflix) Bruna Marquezine, para curtirem a passagem de fim de ano. No último domingo (27), através dos Stories do Instagram, as amigas registraram a animação em estar na ilha somente para elas. “Vocês não têm noção do paraíso. Estou sem acreditar até agora. Pegamos uma ilha exclusiva para a gente, bem conectadas com a natureza”, comemorou Rafa Kalimann.

Segundo o UOL, o grupo está na Ilha do Capítulo, de 55 mil m², em Angra dos Reis, que fica na Costa Verde do Rio de Janeiro. Sobre detalhes do espaço, o portal estende revelando que tem praias privadas, pista de cooper, jardim com piscina e vista para o mar, heliponto e um deck. Além de suítes e sala de cinema. A diária, super acessível, podendo chegar até os R$18 mil reais – dinheiro esse que pode ser pago para um ganhador de reality show.

