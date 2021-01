Relembre as reuniões de condomínio mais tensas do BBB 20

Enquanto a edição deste ano não chega, vale relembrar como foram as confusões no BBB 20. Durante as “reuniões de condomínio”, o famoso Jogo da Discórdia, os brothers e sisters ficaram com os nervos à flor da pele.

Thelma detona Felipe Prior e Lucas

Engasgada após algumas situações na casa do BBB 20, Thelma não deixou barato e aproveitou para falar o que queria sobre Felipe Prior e Lucas.

“Chegou a hora de eu mostrar como sou tranquila. Lucas é influenciador da imaginação do Felipe”, disparou a médica.

“Na verdade, um fica influenciando o outro para ver quem tem a atitude mais escr*t* aqui dentro da casa”, disse com firmeza. Para completar, ela lembrou quando Lucas não contou com a xepa [grupo da casa com menos estalecas]. “No momento foi o grande feito, mas são capazes de muito mais se a gente permite”, completou ela.

e a thelma faz tudo com fatos e verdades #bbb20 pic.twitter.com/eywpAwrKIp — cleytu (@cleytu) February 18, 2020

Flayslane chora na dinâmica ‘Monte sua Final’ do BBB 20

Após Gabi Martins decidir qual seria sua final ideal do BBB 20 – com Mari e Rafa, ela gerou um mal-estar com Flayslane, por não ter sido escolhida.

Vendo que Flay chorou e ficou chateada, Gabi a chamou para conversar no final do jogo. “Amiga, pra mim você que vai ganhar”, mas a cantora rebateu: “Não dá para saber, pra mim quem vai ganhar é a Marcela. Me choquei. Sabe quando você precisou de um tempo do Gui? Eu preciso de um tempo de você.”.

Flay chorando pq nao foi escolhida pela Gabi e deu o troco. #BBB20 pic.twitter.com/jr8glqF9rO — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 11, 2020

Felipe Prior chama Victor Hugo de planta

Um momento marcante da reunião de condomínio do BBB 20 sobre ‘influenciador e influenciável’, foi na vez de Felipe Prior falar. O arquiteto preferiu nem classificar Victor Hugo, e simplesmente jogou a foto do brother dentro de um vaso de planta. “Vou por dentro do vaso, porque não sei o que está fazendo aqui”, disse ele, ele legenda Marcela e Gizelly como influenciáveis.

Felipe Prior real é não é forçado e falso como muitos ali, fala na cara mesmo. Tem a minha torcida sempre, falou o que todo mundo queria dizer para esse Victor Hugo Planta. #ForaVictorHugo #BBB20 @boninho @bbb @BarbieMurcha @HugoGloss @chicobarney pic.twitter.com/OTIQ3wxipv — Amanda Seven 🍺 (@AmandaSeven3) February 18, 2020

Manu chamada de ‘enfeite de pódio’

Manu Gavassi foi a terceira colocada do BBB 20, no entanto, chegou a ser chamada de planta e considerada como ‘enfeite de pódio’ por colegas dentro da casa.

Durante uma das dinâmicas, Hadson disse que ela estava como ‘enfeite de pódio’. Cheia de sarcasmo, a cantora respondeu: “O enfeite de pódio mais carismático e lindo.”

Tiago Leifert: Quem é enfeite de pódio?

Hadson: Manu.

Manu plena sorrindo com sua xícara de chá: O enfeite de pódio mais carismático e lindo. #BBB20

Manu sendo Manu hahaha AMO!!! https://t.co/W4DllSl8bh — Tamires Dias (@tamydiashd) February 4, 2020

‘Monte sua final 2’ do BBB 20: mal estar entre Victor Hugo e Mari

Na segunda parte do ‘Monte sua final’, o clima ‘azedou’ entre Victor Hugo e Mari Gonzalez. Depois de escolher Gabi e Ivy para sua final ideal do BBB 20. “Tentei conversar com ela várias vezes, mas não sei o que aconteceu na festa”, disse.

Galera?? || Victor Hugo e Mari estão conversando neste momento. Victor está cobrando Mari por um posicionamento, pelo fato de durante a briga com Gizelly/Manu a mesma não ter defendido o brother. #BBB20 #RedeBBB #BBBB20 pic.twitter.com/1Vf1Ga6F0M — Pop Expresso ☕🏡 (@popexpressobr) March 10, 2020

Victor alegou que Gabi e Ivy deram voto de confiança para ele, no que Mari rebateu: “Sempre te dei voto de confiança”. Por fim, o brother disse que Mari não quis conversar com ele. “Mas coisa não tem que ser na hora que você quer”, disparou a sister.

