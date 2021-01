Saiba o que a ex-BBB Thelma Assis fez com o prêmio do BBB 20

A ex-BBB Thelma Assis, de 36 anos, foi a grande vencedora do BBB 20. Na edição histórica, ela ultrapassou os colegas e levou a melhor, mas, uma curiosidade que o público gostaria de saber é o que a médica anestesiologista fez com o prêmio de R$1,5 milhões do reality da Globo.

O que Thelma Assis fez com o prêmio de R$ 1,5 milhão?

Após o reality, a ex-BBB que entrou no grupo ‘pipoca’, como anônima, conseguiu desbancar os famosos do time ‘camarote’. Ela deixou para trás nomes como Bianca Andrade, Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Babu Santana. Como vencedora, ela levou o prêmio milionário. Mas será que ela já gastou todo dinheiro?

Em sua participação no canal ‘Gioh’ da apresentadora Giovanna Ewbank, a ex-BBB revelou o que fez com o dinheiro depois da vitória. No quadro, ela lia as perguntas que as pessoas mais buscam no Google, sobre ela. “Thelma Assis fez o quê com o prêmio do BBB?”, leu a médica, se impressionado com as buscas das pessoas e explicou o destino do dinheiro.

“Gente, eu tenho o sonho de ter uma casa própria confortável. Só que nesse momento, Thelma colocou o dinheiro para render. Colocou em um monte de investimento. O dinheiro tá lá rendendo frutos”, explicou ela, que ficou famosa depois do reality show. “Daqui uns anos eu vou lá, resgato e realizo o meu sonho da casa própria”, completou.

Thelma Assis, ex-BBB, revela se quer ter filhos

A ex-BBB também esclareceu se pretende ter filhos. Casada com Denis, Thelma disse que é mãe de pet por enquanto, e mostrou seu gatinho, Chico, no vídeo para o Youtube.

“Chico é um doce, um amorzinho. É meu filho pet por enquanto. Mas tenho vontade de adotar, de ter filhos biológicos daqui um tempinho”, revelou a ex-BBB.

Ex-BBB é atacada por filho de Bolsonaro

Thelma Assis viajou com as ex-BBBs Manu Gavassi, Rafa Kalimann e a atriz Bruna Marquezine. Porém, a médica recebeu críticas por sair do isolamento social e viajar.

Criando uma discussão no Twitter, o filho de Jair Bolsonaro (sem partido), o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL- SP), atacou a ex-BBB. Em sua publicação, ele postou um vídeo da médica em uma campanha publicitária, incentivando as pessoas a ficarem em casa, que foi realizada no início da quarentena.

Compartilhando o vídeo, ele legendou: “Mais uma para a conta da hipocrisia”.

Porém, a ex-BBB não ficou calada e deu uma resposta para o político. Indignada, ela escreveu: “É sério que o filho do presidente do país me chamou de hipócrita por estar em uma ilha com 8 pessoas? @BolsonaroSP, o senhor é um deputado federal. Posso citar algumas pautas para se preocupar: 191.139 mortes [por covid-19]; calendário de vacinas; apoio para comunidade científica; economia; e, claro, poderia nos ajudar com a investigação sobre Marielle? Do mais, encontro-me segura da minha responsabilidade como médica e cidadã. Não tente desviar o foco de tantas pautas importantes.”

Além de Eduardo Bolsonaro, mais internautas a criticaram, além de Bruna Marquezine. No entanto, a ex-BBB não se manifestou mais sobre o assunto. As amigas passaram o réveillon em uma ilha de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e voltaram na primeira semana de 2021.

Mais uma para a conta da hipocrisia. pic.twitter.com/86KYhiYIiy — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) December 28, 2020

https://twitter.com/thelminha/status/1343705281331650560